Jan Jönsson etter Solbakken-utspel: – Nei, dette er ikkje mobbing

Respekter kontrakter, norsk fotball; Når mange Norske klubber møter kontraktsmessig motstand hos spillere, hyler de ofte høyest. De ofrer gladelig en spiller på grådighetens og fansens alter hvis han ikke gjør som klubben befaler. Er det slik vi vil ha det i Norsk Fotball. Det er ikke første gang norske klubber som, i dette tilfellet @stabak_fotball hyler om kyniske spillere, grådige agenter og foreldre som ikke skjønner en dritt. Og nå skal de liksom true spilleren @olabrynhildsen til å skrive ny kontrakt. Vi må ha penger - masse penger, sier den samme klubben, som har avvist millionbud på spilleren flere ganger. Signer ny kontrakt nå, hvis ikke, blir det benken eller andrelaget, er altså beskjeden fra en profesjonell arbeidsgiver. Skal ikke trenerne i norsk fotball kunne velge sine 11 beste menn lengre, skal klubbledelse påvirke laguttak, og dekke seg bak et prinsipp om fremtidig økonomiske vinning? Tenker klubben på seg selv her, økonomisk vinning til klubb og ledere, eller taper de på lengre sikt? Ja! Hva med egne spillere som ikke får fornyet sine avtaler i klubbene, hyler klubbene like høyt da, eller er det på hue og ræva ut uten et snev av medlidenhet eller sympati? Kan de samme klubbene se seg selv i speilet uten å rødme, og si at de aldri bevisst har brukt muligheten til å signere spillere på utgående kontrakter for å styrke sin egen stall, noe denne klubben gjorde senest denne uka? Handler ikke dette også om at en arbeidsgiver skal respektere en arbeidskontrakt? I prinsippet er @olabrynhildsen Stabæks arbeidstager ut juni 2020. Hva mener @Niso_sport @jwalltin ? Er det moral, umoral eller dobbeltmoral å benke sin beste utespiller uten en sportslig begrunnelse. Jeg mener faktisk der grenser til «Mobbing»Vi må med dette igjen se på et viktig element i spillers kontrakter, overgangsklausuler. NFF/NTF er positive, men klubbene skeptiske, selv om vi er et av få land som ikke har dette. Med slike klausuler vil klubben sikre verdier, kunne budsjettere salg, lønningene vil gå ned, og spillere i større grad sikre fremtiden og signere lengre avtaler. NB; det er ikke bare @stabak_fotball jeg vil til livs her, for det er mange andre eksempler som kunne brukes.