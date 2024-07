– Det er en nedslående beskjed å få. OL har vært målet siden jeg begynte med friidrett for åtte år siden. Det er det jeg har viet livet mitt til. Å ikke bli sendt ned, en mulighet Olympiatoppen og Friidrettsforbundet ikke benytter seg av, og det er litt hjerteskjærende, sier Jacob Boutera til NRK.

Nordmannen stod på «ventelisten» på 3000 meter hinder da kvalifiseringsperioden til OL gikk ut 1. juli. Da var han nummer 43, mens 36 får plass.

Men i realiteten hadde han svært gode muligheter til å komme med. For flere av dem foran ham vil av ulike grunner ikke delta.

Det kan skyldes skader, at andre øvelser prioriteres eller at de ikke blir tatt ut av sine nasjonale olympiske komitéer.

I praksis er det det siste som nå skjer for Bouteras del.

TØFF BESKJED: Jacob Boutera har hatt noen tøffe timer etter at det siste OL-uttaket kom. Foto: Kai Rune Kvitstein / NRK

Spania og Sverige har allerede gjort veien kortere med sine uttak. Fredag er det ventet at Storbritannias uttak gjør sender ham inn blant de 36.

– Jeg tenkte at det var gode muligheter. Jeg tok tidlig kontakt med forbundet, som er veien til Olympiatoppen, og sa at jeg kom sannsynligvis til å få plass når listene er rensket, sier Boutera.

– Det kan i verste fall bety slutten

Men onsdag kom Olympiatoppens (OLT) siste uttak – og den nedslående beskjeden – før friidretten hadde «rensket» listene sine:

28-åringen får ikke delta i Paris.

– Jeg visste det kom til å bli tett. Å ikke komme til OL kan få store konsekvenser. Det kan i verste fall bety slutten på karrieren. Det er ingen tvil om at å komme til OL ville gjort det mye enklere å fortsette i idretten.

– Jeg tror nok OL-drømmen stanser her, men jeg vil få frem at det har skjedd på en urettferdig måte.

Slik kommer man seg til OL på 3000mh Kvalifiseringsperiode: 1. juli 2023 til 30. juni 2024 Direktekrav til OL. 8.15,00 minutter Maksimalt antall deltakere per nasjon: 3 Dersom man tar OL-kravet, er man automatisk kvalifisert. De nasjonale olympiske komiteene kan velge å vrake utøvere likevel, som er tilfelle for Spanias Victor Ruiz.

De resterende plassene fylles opp basert på utøverenes rangering. Den baserer seg på snittpoengsummen fra de tre beste løpene i kvalifiseringsperioden.

Når perioden er over, vil listene renses for utøvere som ikke skal løpe i OL. Altså de som ikke blir meldt på av ulike årsaker. Det vil gi muligheten til de neste på listen, slik som Boutera som rykker opp fra 43.-plass til en plass blant de 36 beste.

Til EM og VM opererer Norges Friidrettsforbund med krav om at de skal være innenfor de 20 prosent neste utøverne. I så fall ville han blitt påmeldt.

Men det gjelder ikke for OL hvor Olympiatoppen tar ut utøverne, etter samarbeid med de ulike særforbundene.

– Jeg kommenterer ikke enkeltuttak. Uttakene er resultat av en omfattende dialog mellom Olympiatoppen og det enkelte særforbund. Referansen for å bli tatt ut til deltakelse er dokumentert sannsynlighet for å kunne komme blant de 12 beste i OL, skriver toppidrettssjef Tore Øvrebø til NRK.

OLT-SJEF: Tore Øvrebø. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Jeg føler meg forskjellsbehandlet

Da Øvrebø onsdag fikk spørsmål fra NRK om det ville være åpning for at flere friidrettsutøvere ble tatt ut, svarte han:

– Det vil være utøvere som er helt i grenseland for å kunne ha noe utbytte av å delta i OL, slik vi forstår OL her i Norge.

– Tror du noen utøvere er skuffet?

– Om de har blitt skuffet fordi de synes de burde vært med, men ikke hadde hatt en sjans til å hevde seg, mener jeg de er skuffet på feil grunnlag. Om de er skuffet fordi de ikke har fått til utviklinga de har ønsket seg, så har jeg veldig stor sympati for det, sa Øvrebø onsdag.

Boutera mener svarene han har mottatt fra OLT er oppklarende, men at topp tolv-linjen ikke er noe som praktiseres konsekvent.

Flere andre norske som er uttatt, ligger også langt bak de beste på rankingen.

– Jeg tror alle på startstreken har en sjans for å klare det. Det er ikke konsekvent linje på at topp tolv-kriteriet har blitt anvendt på alle utøverne de sender. Da føler jeg det er en urettferdig praksis som ikke er konsekvent i det hele tatt. Jeg føler meg litt forskjellsbehandlet, sier Boutera.

– Har bevist at han er god nok

Sportslig leder i Ull/Kisa, Hans Jørgen Borgen, stiller spørsmål ved hele systemet og hvordan man håndterer uttaksprosessen. Han er også krystallklar: Boutera ville hatt en mulighet til å konkurrere om en plassering blant de tolv beste.

– Det har han bevist i et stort stevne som er på nivået under Diamond League. Der slo han fem-seks stykker som kommer til å være i OL. Han har bevist at han er god nok, sier Borgen til NRK.

KRITISK: Sportslig leder i Ull/Kisa, Hans Jørgen Borgen, mener Boutera burde få OL-plass. Foto: Kai Rune Kvitstein / NRK

Han snakker om 5.-plassen i Paavo Nurmi Games 18. juni, der Boutera slo en rekke OL-klare utøvere.

– Man ser at mange av de på lista foran ham på rankingen har dårligere tider enn ham i år. Selv om det er folk som ikke har løpt like fort som Jacob, så har han selv ikke løpt til OL-kravet.

– Har han noe der å gjøre da?

– Tidskravet er skremmende høyt. Men grunnen til at de har det så høyt, er fordi de vil at vi skal bruke rankingsystemet for kvalifisering.

Han mener Olympiatoppen burde brukt samme kriterier som Norges Friidrettsforbund har benyttet seg av i forbindelse med EM og VM.

– Det var både ryddig og riktig. Der sa man at 20 prosent bak kan få en mulighet til å komme med hvis man får plass tildelt av World Athletics. Vi så at de som var på grensen var det mange som hevdet seg og kom videre til finalen. Det er den riktige grensen å bruke i denne sammenhengen.

Uttalelsene til Øvrebø fra onsdag er han ikke veldig imponert over.

– Man har ikke gjort noen individuell vurdering her når det gjelder Boutera i hvert fall, sier Borgen med krystallklar røst.

Idrettslederen mener det føles brutalt. Han kaller konsekvensene særdeles ødeleggende. Ull/Kisa-lederen etterlyser individuelle vurderinger, og mener Olympiatoppen kun har brukt streken på en uferdige rankingliste.

– Vi savner en prosess som er mer ryddig enn den nå. Ikke minst at Olympiatoppen setter seg inn i rankingen og hva den betyr, sier Borgen.

Rodal støtter vurderingen til OLT

NRK-ekspert Vebjørn Rodal mener det ville vært lettere å sende Boutera om han var en ung og lovende utøver i starten av karrieren.

– Idretten er ærlig på den måten. Han har hatt sine muligheter til å springe fortere og ikke latt det være noen tvil. Men det er i grenseland.

– Kan du forstå skuffelsen?

– Det kan jeg skjønne. Men man må sette en grense og en dato. Det enkleste er å springe mer enn fort nok i god tid før OL.

Foto: Sigmund Sagberg Andersen / NRK

– Er han en topp tolv-utøver?

– Nei, faktisk ikke. Han har i mine øyne ikke de beste kvalifikasjonene. Han har ikke de sterkeste avslutteregenskapene. Han er god på jevn fart, og det møter man sjelden i OL-finaler. Sånn sett taler hans kvaliteter mot ham i den sammenheng, mener Rodal.