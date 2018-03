Irritert over feil i debut: – Tull

Jesper Saltvik Pedersen (18) debuterte i Paralympics med en solid 6.-plass i utfor, men en feil på toppen kostet ham en mulig medalje. – Jeg legger linja litt for høyt opp, og så treffer jeg en kul. Da blir det bare tull egentlig, sier Pedersen, som anslår at han tapte 1-1,5 sekunder. Det var under sekundet opp til bronseplass, mens det var 2,71 sekunder opp til gullvinner Andrew Kurka.

– Dette er stort, men så hadde jeg håpet på noe mer, sier Pedersen.