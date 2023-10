Ingebrigtsen og Warholm kan bli årets utøver i verden

TV 2: Ishockeyforbundet signerte ny samarbeidsavtale – sikrer normal drift i 2024

Norges Ishockeyforbund har inngått en avtale verdt nær 5 millioner kroner over tre år og vil gi normal drift det kommende året, melder TV 2.

– Det betyr mye og viser oss veldig tydelig at den tøffe tiden vi har stått i, er det mulig å komme seg ut av. Dette er det første store skrittet på veien, sier ishockeypresident Tage Pettersen til kanalen.

Avtalen er signert med Rørlegger på hjul og er verdt i underkant av 5 millioner kroner. Daglig leder Kai Johnsen opplyser at avtalen har gitt dem opsjon på tre nye år.

Tidligere i høst ble det kjent at forbundet måtte sette all landslagsaktivitet, med unntak av på U20-laget for menn, på pause ut året.

Årsaken var store økonomiske vanskeligheter som følge av utfordringer med å innhente kommersielle midler. I september ble det kjent at et spleiselag med sponsorer og Oilers-toppen Tore Christiansen sikret deler av landslagsaktiviteten for resten av året.

I august ble det kjent at Norges Ishockeyforbund endte på et stort underskudd i fjor og sto i en svært krevende økonomisk situasjon. I kjølvannet ble det konkludert med at generalsekretær Ottar Eide ikke lenger hadde styrets tillit.(NTB)