Ingebrigtsen-konkurrent: – På banen er de mine fiender

– De er noen av de sterkeste her, og de er mine hovedkonkurrenter, sier Marcin Lewandowski.

Polakken er regnet som en av de beste konkurrentene til de tre Ingebrigtsen-brødrene som alle skal løpe fredagens EM-finale på 1500 meter.

De fleste holder de tre norske brødrene som medaljefavoritter, og Filip som soleklar gullfavoritt, men Lewandowski er ikke skremt av nivået de har vist.

EM-finalen starter kl. 21.50 og vises på NRK1 og NRK.no. Få fullt program her

– Jeg er den raskeste

I stedet burde de frykte ham på grunn av spurt-egenskapene hans, mener han.

– Jeg er den raskeste her. Alle burde frykte meg og finne ut hvordan de skal bli kvitt meg i løpet av konkurransen, sier Lewandowski, og understreker:

– Det kommer ikke til å bli enkelt å vinne denne konkurransen. Det kommer til å bli verdt å se den, for det vil bli veldig interessant og tøft, sier Lewandowski.

– Hva slags forhold har du til Ingebrigtsen-brødrene?

– Vi er gode venner i det daglige, men her på banen er de mine fiender, fastslår Lewandowski, som synes det er spesielt å skulle løpe mot tre brødre.

Filip, Henrik og Jakob er alle klare for finalen på 1500 meter i EM. Det vekker stor oppsikt. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

– Det er veldig interessant. Jeg kjenner faren deres, Gjert, og det er helt sprøtt den jobben de har gjort. Utrolig imponerende. Jeg har min bror som trener, og det er også en familiebedrift, forteller Lewandowski.

Tror mange vil prøve å spolere

Jakob Ingebrigtsen skjønner godt hva Lewandowski mener når han sier det kommer til å bli en tøff finale.

– Jeg tror det er mange som har lyst til å stille seg i veien for at team Ingebrigtsen skal lykkes. At vi får tre stykker på pallen med så mange gode som er i finalen skal mye til. Som han sier så tror jeg han også er gira på en medalje før han legger opp, han er jo gammel, sier 17-åringen og gliser.

Jakob Ingebrigtsen er bare 17 år, men mange mener likevel han kan ta gull i EM. Foto: Michael Sohn / AP

Lewandowski er for ordens skyld 31 år.

– Jeg tror det blir spennende. Jeg tror det kommer til å bli et typisk mesterskapsløp, der den beste mesterskapsløperen, den som har gjort best forberedelser, vinner, sier Henrik Ingebrigtsen.

Han regner Lewandowski som en sterk konkurrent, og er også veldig spent på hva de tre britene Chris O`Hare, Jake Wightman og Charlie Grice har å by på.

– Sympatiske når man blir kjent

Etter semifinalen var Gjert Ingebrigtsen bekymret for at sønnene skulle bli oppfattet som cocky. Han siktet da blant annet til hvordan Filip jublet da han kvalifiserte seg til finalen, og også at brødrene nå får svært mye oppmerksomhet både av media og arrangøren.

Det er ikke sikkert han trenger å bekymre seg, for konkurrentene NRK har snakket med ser generelt ut til å beundre «Team Ingebrigtsen».

Svenske Johan Rogestedt (i gult) sier han prøver å lære så mye han kan av Ingebrigtsen-brødrene. Han løp i samme semifinale som Henrik, men greide ikke ta seg til finalen. Foto: SVEN HOPPE / AFP

– De er veldig sympatiske når man blir kjent med dem. Når man prater med dem én og én er de alltid oppmuntrende og pushende, og spør hvordan det går, sier den svenske 1500 meter-løperen Johan Rogestedt, og utdyper:

– De har en veldig ydmyk holdning. De kan kanskje være litt tilbakeholdne i starten, men når man lærer å kjenne de er de bare trivelige og ydmyke, og det er fint å ha dem med i løpeverdenen. Vi svenskene prøver bare så godt vi kan å lære av dem.

Brødreduellen er et av de store samtale-temaene i EM, og naturlig nok også blant andre 1500 meter-løpere.

– Det de gjør er helt utrolig. Tre brødre i en finale. Jeg tror faktisk Jakob kan ta gullet. Det blir nok ham eller Filip, sier Volodymyr Kyts fra Ukraina.