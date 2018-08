Pappa Gjert varsler alvorsprat: – Vi må være litt mindre «cocky»

– Jeg liker ikke det. Jeg liker ikke den mentaliteten, for vi skal ha respekt for konkurrentene våre og for oppgavene. Det vet jeg han har, men i kampens hete kan det kanskje bli litt sånn cocky, sier Gjert Ingebrigtsen.

Han sikter til hvordan Filip Ingebrigtsen jublet da han greide å kvalifisere seg til finalen på 1500 meter i EM. Etter å ha falt underveis var Filip Ingebrigtsen naturlig nok veldig glad da han kom i mål og skjønte at han hadde greid å ta seg til finalen. Da jublet han slik:

Filip Ingebrigtsen var svært glad da han tok seg til finalen, tross fall underveis. Men pappa skulle gjerne sett en litt annen type feiring. Du trenger javascript for å se video. Filip Ingebrigtsen var svært glad da han tok seg til finalen, tross fall underveis. Men pappa skulle gjerne sett en litt annen type feiring.

– Kommer til å si det klart og tydelig

Men ifølge pappa var han kanskje litt for glad.

– Ja. Jeg så det på han da han kom i mål. Litt sånn «barne»..., sier Ingebrigtsen, før han avbryter seg selv, uten å overlate mye tvil om at han sikter til Petter Northugs berømte barneskirenn-kommentar fra da skiløperen krysset mållinjen under VM i 2007.

Pappa Gjert var glad Filips skade ikke var altfor ille. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Det var veldig, veldig bra løpt da, legger han til.

– Er det noe du kommer til å ta opp?

– Ja. Jeg kommer til å ta det opp med ham. Jeg kommer til å si det klart og tydelig at vi må være greie. Vi må være litt mindre cocky, sier han, og utdyper:

– Det var ikke det at han var så veldig cocky, men det har så lett å bli sånn at først kommer Henrik, blir intervjua på stadion, så kommer Filip og blir intervjuet på stadion, så kommer Jakob og blir intervjuet på stadion, og de andre liksom tuller seg vekk der. Så det er klart de må være forsiktige med å bli oppfattet som litt høye på seg selv. De har lov til å være det, men vi må ha litt respekt for konkurrentene.

17 år gamle Jakob Ingebrigtsen er klar for sin første EM-finale. Foto: Michael Sohn / AP

Storfavoritter

Alle de tre sønnene hans er klare for EM-finalen på 1500 meter fredag. Både Henrik og Jakob kontrollerte seg greit inn til finaleplasser under onsdagens semifinaler.

Filip Ingebrigtsen signaliserte at han var lettet da han kom i mål. Foto: Michael Sohn / AP

For Filip ble det mer dramatisk på grunn av fallet. Etterpå måtte han sy et sår som gikk helt inntil beinet, men faren tror ikke dette kommer til å hemme ham i finalen.

De flestet holder nå brødrene som de største medaljefavorittene, noe som også ble nevnt da brødrene ble intervjuet av arrangøren på banen før semifinalen.

– De styrer noe voldsomt med det og legger litt press på dem, men det er greit, sier pappa Gjert, som medgir at også han selvsagt mener sønnene hans er gullkandidater.

Den største favoritten er Filip, som så sent som i fjor tok VM-bronse på 1500 meter, og har den beste tiden i år av alle som løper finalen.

– Men på papiret er det flere som er gode nok til å vinne, som britene som er her, sier Gjert Ingebrigtsen.