Ingebrigtsen brøt 3000-meteren i Paris

Bergets måldobbel ga Sarpsborg-seier – Tromsø og HamKam endte målløst

Sarpsborg snudde til 2–1 borte mot Haugesund i en kamp der vertene fikk en spiller utvist og spilte med kun ni mann mot slutten.

I løpet av første omgang pådro hjemmelagets Liseth seg to gule kort og ble utvist like før pause. To ganger kom han for hardt inn i svenske Aimar Sher.

Tross undertallet kunne Mathias Dahl sende hjemmelaget i ledelsen etter 67 minutter.

Sarpsborg fikk etter hvert utnyttet fordelen av å ha en mann mer. Innbytter Jo Inge Berget pirket inn utligningen drøyt ti minutter før full tid.

Haugesunds Claus Niyukuri måtte ut med skade på tampen, men da hadde hjemmelaget brukt opp alle byttene sine og måtte klare seg med ni mann. Det unyttet Berget da han scoret vinnermålet seks minutter på overtid.

I kampen mellom HamKam og Tromsø endte det målløst.

22 minutter ut i kampen stanget Nordås ballen i mål etter et innlegg, men Tromsø-spissen ble avvinket for offside.

Etter pause ble et rødt kort til Fredrik Sjølstad den store begivenheten. Kamma-stopperen var siste hinder for Nordås, som ble holdt igjen.

Dommer Rohit Saggi lot situasjonen passere, men etter en VAR-sjekk vurderte han episoden annerledes og delte ut et rødt kort.

(NTB)