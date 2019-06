Infantino mener korrupsjonen i Fifa er død: – Ingen snakker lenger om skandaler og kriser

Til lyden av «Seven Nation Army» ble Gianni Infantino applaudert inn på talerstolen etter at han onsdag ble gjenvalgt som Fifa-president de neste fire årene.

– De siste årene har ikke vært perfekt. Jeg har gjort feil, det er sikkert, men vi skal jobbe videre. I dag snakker ingen om kriser. Ingen snakker om skandaler og korrupsjon. Vi snakker om fotball. Jeg tror at det minste vi kan si, er at vi har snudd situasjonen på hodet, innledet Gianni Infantino fra talerstolen på Fifa-kongressen i Paris onsdag.

Deretter la han frem elleve punkter om hvor bra det går for den mektige fotballorganisasjonen. Pengene strømmer inn og går til de rette formålene, mente han. Blant annet bedyret han at det ikke lenger finnes korrupsjon.

– På tre år og fire måneder har denne organisasjonen gått fra å være en nesten kriminell organisasjon, til å bli det den skal være, en organisasjon som utvikler og bryr seg om fotball, sa Infantino.

– Historien får ikke gjenta seg

Det er ikke lenge siden Fifa fjernet ordet korrupsjon fra deres etiske regelverk. Det skjedde i fjor, og fikk solid kritikk internasjonalt.

Mandag møttes lederne i Fifa blant annet for å diskutere om man igjen skulle skrive om korrupsjon i dette regelverket. Det endte de til slutt med å gjøre.

Til tross for at dette ble fjernet i fjor, fortalte Infantino om at korrupsjon ikke lenger tolereres.

– Det er ikke mulig i FIFA å gjøre skjulte betalinger eller å gjøre noe uetisk med pengestrømmen vår. Vi er veldig klar over hvor hver dollar kommer fra og hvor den går. Det er full åpenhet. Det er ikke rom for korrupsjon. Det må være klart for alle her inne og utenfor dette rommet: Historien får ikke gjenta seg. Aldri mer, sa Infantino mens han pekte ut i salen hvor representanter fra alle Fifas medlemsland, samt fem av Infantinos familiemedlemmer, satt.

ENESTE KANDIDAT: Gianni Infantino ble gjenvalgt ved akklamasjon. Foto: Alessandra Tarantino / AP

Lovet mer penger til medlemslandene

I talen snakket Infantino også om den enorme veksten på organisasjonens bankkontoer. For fire år siden hadde Fifa 1 milliard dollar i egenkapital. I dag er tallet 2,75 milliarder, opplyste presidenten.

Han kom også med et løfte til Fifas medlemmer:

– Vi øker pengene til medlemslandene til 1,75 milliarder i neste periode. Vi bruker ikke pengene på lumske avtaler. Vi bruker pengene på å utvikle fotball i hele verden. Vi sjekker alt hva pengene våre brukes til, sa Infantino til applaus fra salen.

– FIFA handler ikke om penger, det handler om å utvikle fotball. Men vi trenger penger for å utvikle fotball, sa Infantino.

Gjenvalgt uten motkandidater

På det samme møtet på mandag diskuterte de også hvem som skulle arrangere klubb-VM de neste to årene. Valget falt på Qatar, som har fått heftig kritikk tidligere for å ha drevet korrupsjon før de fikk tildelt fotball-VM for landslag i 2022.

Infantino påsto at landet har gjort store fremskritt for å bedre menneskerettighetene i landet.

– Alle kritiserte Qatar, men se hvilken fremgang som har skjedd takket være fotball og fotballens makt. Vi skal utvikle dette videre, forklarte Infantino.

Deretter ble presidenten altså gjenvalgt som Fifa-president for de neste fire årene. Det var ingen motkandidater. Infantino ble dermed valgt ved akklamasjon.