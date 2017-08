Botswaneren ble i går avvist i døra da han forsøkte å komme seg inn for å løpe 400 meter, grunnet frykt for smitte etter at det svært motstandsdyktige noroviruset hadde blitt oppdaget på flere av utøverhotellene i London.

Ifølge britiske helseforskrifter skal man settes i en karantene i 48 timer dersom man blir diagnostisert med en infeksjonssykdom slik Makwala ble på mandag.

Det botswanske teamet søkte derfor om at Makwala kunne få løpe i dag, ettersom karantenetiden utløp i formiddag.

En medisinsk undersøkelse viste at Makwala kan få løpe i semifinalen senere i kveld, dersom han går videre fra forsøket sitt klokka 19.40 norsk tid.

– Helt greit

NRKs kommentator, Jann Post, synes det hele er veldig spesielt.

– Vi opplevde det med det amerikanske stafettlaget i OL i fjor, men det er eneste gangen jeg kan huske noen har løpt alene, sier NRK-kommentator Jann Post.



– Syns du det er rett eller galt at han får løpe alene?



– For meg er det helt greit, men det er vanskelig å uttale seg uten å kjenne alle detaljer. Det virker som det er få som gjør det. Men i London er det kaldt og sprutregner så han må løpe under ganske annerledes forhold enn de andre.

Hadde ikke blitt undersøkt

Det var på mandag at botswaneren meldte avbud til gårsdagens superduell mot Wayde van Niekerk grunnet magetrøbbel. Men i går møtte han altså opp likevel, og var svært misfornøyd med å bli avvist i døra.

– De ville ikke engang høre på meg. Av og til tror jeg det var sabotasje, sa Makwala til ITV News.

Dette er norovirusinfeksjon Ekspandér faktaboks Ifølge Norsk Helseinformatikk (NHI), er norovirusinfeksjon en magetarminfeksjon forårsaket av norovirus. Viruset er ekstremt infeksiøst, som betyr at dersom du smittes, er det høy sannsynlighet for at du blir syk. Viruset er svært motstandsdyktig, altså resistent, mot blant annet inaktivering ved frysing, oppvarming til 60 grader, samt rengjøring med klor, alkohol og vanlige rengjøringsmidler. Norovirus er den vanligste årsaken til utbrudd av ikke-bakteriell magetarminfeksjon, også kalt omgangssyke, på verdensbasis. Viruset er skyld i mer enn 85 prosent av alle epidemiene med magetarminfeksjoner i USA og Europa, ifølge NHI sine nettsider.

Falcon Sedimo fra Botswanas friidrettsforbund sa at løperens akkreditering ble inndratt, og at Makwala hadde fått beskjed om at han ikke kunne konkurrere eller komme inn på stadion. De var knust over «dommen», og Sedimo fortalte at utøveren selv aldri hadde blitt undersøkt.

– Beslutningen er tatt ut fra en generell frykt for smitte. Han var klar til å løpe og er blitt fratatt en god medaljesjanse, sa Sedimo skuffet til NRK.