Mageviruset, som har ført til at blant annet gullkandidaten Isaac Makwala ble nektet å konkurrere, har nådd det norske utøverhotellet. Samtlige utøverhotell er rammet, og det er totalt 37 utøvere som har fått påvist viruset. Ingen av de syke utøverne får konkurrere på grunn av høy smittefare.

Nå frykter den norske landslagslegen at utøvere som blir syke vil holde det skjult i frykt for at det samme skal skje med dem.

– Jeg forstår frustrasjonen. Jeg kan se for meg at det svir, sier Henrik Ingebrigtsen, som er med til mesterskapet som mentor.

– Hadde du blitt forbanna om du hadde blitt nektet å konkurrere?

UTØVERHOTELLET: Mageviruset har nådd det norske hotellet. FOTO: Anders Skjerdingstad/NRK.

– Jeg hadde nektet å gå av banen! Når du har trent mot dette i nesten ett år, og får beskjed om at du ikke får stille er det vanskelig å akseptere.

– Tror du det er mange her på hotellet som sitter med den følelsen?

– Mest sannsynlig er det veldig mye konkurransemennesker her. De gjør mer eller mindre hva som helst for å prestere, så da er det nok noen som sniker seg ut på banen, svarer Ingebrigtsen.

– Helt ærlig, hadde du sagt fra om du ble syk?

– Nei, jeg hadde ikke sagt et eneste ord! Ingen sjanse. Jeg hadde løpt, svarer Henrik Ingebrigtsen.

Hilseforbud fra pappa

– Ikke noe hilsing!

Det ropte pappa Gjert til Filip Ingebrigtsen da han skulle snakke med journalistene under dagens pressetreff i London. Han har fått hilseforbud for å unngå smitte.

– Jeg tar litt mer hensyn enn jeg vanligvis ville gjort, men jeg er veldig nøye i mesterskap uansett. Jeg spriter hendene før og etter mat for eksempel, sier Filip Ingebrigtsen, som løper forsøk på 1500 meter torsdag kveld.

– Jeg er stressa. Sykdom er en uting. Vi må gjøre alt vi kan for å ikke ramle opp i en situasjon som kan føre til at vi må reise hjem. Vi ønsker jo å konkurrere! Man må holde seg vekk i størst mulig grad, sier pappa Gjert Ingebrigtsen.

PÅ PRESSETREFF: Filip Ingebrigtsen. Foto: Anders Skjerdingstad/NRK.

Tar grep

Nå tar det norske landslaget grep for at smitten ikke skal nå de norske utøverne. Det blir for eksempel iverksatt tiltak som å unngå rom med mye folk. De er også påpasselige med transporten til og fra stadion, som foregår i busser.

De norske utøverne får heller ikke lov til å ha noen form for kroppskontakt.

INFORMERER PRESSEN: Landslagslege Ove Talsnes. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Vi gjør en hel rekke tiltak. Det er håndhygiene som er det absolutt viktigste, sier Talsnes.

– Det er veldig alvorlig for den det gjelder. Og det smitter veldig, veldig lett. Alle kan bli eksponert, fortsetter han.