– Det er bortimot feilfritt. Det var en liten glipp på det 14. hullet, hvor det var en liten glipp. Han bommet på et innspill, bortsett fra det var det helt prikkfritt, sier tidligere golfproff Marius Thorp til NRK.

Hovland spilte runden på 64 slag, og er syv slag under par etter sin første runde.

Nordmannen deler førsteplassen sammen med Cameron Percy fra Australia.

Ikke alle spillerne har spilt ferdig sin første runde

På det tolvte hullet fikk Hovland en eagle etter en vanvittig putt.

– Eagle er alltid deilig. Det er viktig på alle baner ute på touren, så er det viktig å ta vare på par fem-hullene. En eagle hjelper alltid for å få momentum og føles alltid godt, sier Thorp.

Må bli blant de 25 beste

Kun én gang endte Hovland over par. Det skjedde på det 14. hullet da han måtte ta til takke med en bogey. Deretter fulgte ham opp med par og tre birdier på rad.

– Jeg har prøvd å bli litt bedre på alle delene i spillet. Jeg prøver å ikke tenke så mye, bare å spille spillet mitt, sier Hovland i et intervju vist på Eurosport.

21-åringen kjemper for øyeblikket om et fast plass på neste sesongs PGA-tour. For å klare det må han bli blant de 25 beste sammenlagt i denne og de to neste kvalifiseringsturneringene.

TIDLIGERE PROFF: Marius Thorp vant European Amateur i 2005. Foto: Alf Ove Hansen / NTB scanpix

Hvis Hovland havner blant de tre beste i denne turneringen, er han sannsynligvis veldig nærme en plass på neste års PGA Tour.

– Det er selvfølgelig litt avhengig av hvem som tar andre plasseringer, men en veldig god plassering sender han langt på vei, fastslår Marius Thorp.

Ventura et slag under par

Hovland fikk sitt virkelige gjennombrudd da han i juni ble beste amatør i U.S. Open. Nordmannen endte som nummer tolv i den prestisjetunge turneringen. Uken etter ble han proff.

Kristoffer Ventura, som allerede er klar for neste års PGA Tour, deltar også i turneringen. Han ligger foreløpig på en delt 25.-plass, et slag under par.

Kvalifiseringsturneringen avsluttes søndag.