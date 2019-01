Horneland frigitt fra Haugesund – striden med Rosenborg løst

Må risikere den gule trøya for å redde VM-forma

MÜNCHEN/OSLO: (NRK) Trenar Ole Morten Iversen gir grønt lys for tre VM-distansar for Tour de Ski-vinnar Ingvild Flugstad Østberg. No utfordrar han Gjøvik-jenta til å tørre og droppe fleire verdscuprenn.