Hjelmseth sydd ute på banen: – En stor sprekk og litt kjøtt og blod som tøt ut

– Det kom en lang ball frem og jeg stupte ut for å fange ballen. Jeg tror hun danske spilleren forsøkte å hoppe unna, men hun landet med all kraft med jern- og skruknottene oppå armen min, sier Hjelmseth etter kampen.

Keeper Ingrid Hjelmseth måtte lappes sammen etter at hun fanget ballen rett foran danske Nadia Nadim, som var på full fart inn mot det norske målet. I duellen fikk Hjelseth danskens knotter i underarmen, og måtte sy ute på banen.

– Det er ikke noe tvil om at hun har fått seg en ordentlig smell her nå. Så får vi se hvor alvorlig det er, og om de klarer å teipe henne sammen. Kanskje blir det et keeperbytte, sa NRK-kommentator Siri Nordby underveis i kampen.

– Kjøtt og blod tøt ut

Men Hjelmseth bet i seg smertene, og fortsatte kampens siste tjue minutter mellom stengene for Norge.

– Det føltes som jeg brakk armen først, så kikket jeg ned og så bare en stor sprekk og litt kjøtt og blod som tøt ut. Da skjønte jeg at det måtte sys.

VIKTIG: Ingrid Hjelmseth er en viktig spiller for Norge og leverte flere avgjørende redninger. Foto: Daniel Mihailescu / AFP

– Likevel ville du fortsette?

– Jeg, det er vel adrenalinet. Jeg følte vi kom bra i gang etter pause, og jeg ville være med på en positiv opplevelse etter et rimelig begredelig mesterskap. Jeg skal ikke avslutte noe som helst, men dette er mitt siste EM. Jeg vil ikke avslutte det med å gå ut med skade.

Fortjente ikke å gå videre

Norge slet med å komme til de store mulighetene i kampen mot Danmark, og nå er jentene ute av mesterskapet. Hjelmseth mener Norge ikke fortjente å gå videre i denne gangen.

– Tre tap og rett hjem, hvorfor ble det slik?

– Vanskelig å si. Hadde vi visst det, hadde vi gjort noe med det. Men vi scoret null mål på tre kamper og slapp inn fire. Da er vi ikke gode nok hverken defensivt eller offensivt. Selv om vi hadde stigning mot Danmark, og burde scoret både ett og to mål. fortjente vi ikke å gå videre. Totalt sett har ikke dette vært godt nok, sier Stabæk-keeperen.

– Ville for mye

Selv med stjerneduoen Caroline Graham Hansen og Ada Hegerberg på topp står Norge med utrolige null scorede mål i mesterskapet. Av 16 landslag er Norge de eneste som ikke har fått ballen i mål.

SCORING: Etter bare fem minutter scorer danske Katrine Veje. Dansken la ballen flott i Ingrid Hjelmseths venstre hjørne. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Per dags dato er vi dårligere enn de andre, men vi har gode spillere. Vi har bare jobbet sammen et halvt år. Når det butter litt imot blir det for usikkert og for få som setter brystkassa frem og vil være sjef i duellene. Da sitter hverken pasningene eller mottakene, og vi reiser hjem med null poeng.