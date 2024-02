Her tabber Skistad seg ut: – Jeg er skuffa over valget jeg tok

– Jeg er ganske skuffa over det valget jeg tok, sier Kristine Stavås Skistad til Viaplay etter løpet.

For i utforkjøringen før oppløpet under klassisksprinten i Canmore lå Skistad på skiene til den svenske duoen Jonna Sundling og Linn Svahn.

I de ryggene skulle hun blitt, mener NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland, og påpeker at Skistad reiste seg opp for tidlig.

– Der gjorde Skistad en reell taktisk bommert. Hun hadde en enorm fordel av å komme bakfra, sier Aukland og fortsetter:

– Men så gikk hun ut en gang og tapte gliden, hun burde bare stått og venta slik hun gjorde i semifinalen. Var litt for utålmodig der, Skistad. Les også Johaug opnar opp for landslagsjobb: – Det hjelper ikkje med brannsløkking

Selvkritisk

Det er Skistad enig i, som selv er kritisk til valget hun tok.

I en samtale med landslagstrener Stig Rune Kveen etter målgang utvekslet de følgende ord:

– Jeg hadde mye høyere fart. Derfor skulle jeg ha reist meg opp der, sier Skistad til treneren.

– Jeg så det, svarer han.

Kristine Stavås Skistad mener hun bommet på taktikken under dagens klassisksprint i Canmore. Foto: Eibner-Pressefoto/Memmler/DPA / NTB

Ovenfor Viaplay utdypet 25-åringen.

– Jeg var jo helt inni der. Jeg skulle tydeligvis bare holdt meg bak. Jeg følte det kom til å bli et spurtoppgjør, så veldig synd at det ble ødelagt på den måten

– Du føler du hadde hatt en sjans da?

– Ja, man hadde i hvert fall vært med i spurten, sier hun.

Kristine Stavås Skistad ble likevel nummer to bak Linn Svahn under klassisksprinten i Canmore. Jonna Sundling ble nummer tre.

Tok revansj etter slengkyss

Dagens vinner benyttet anledningen til å sende et stikk tilbake til sin norske rival etter at Skistad sendte et slengkyss til svenskene etter at hun vant skøytesprinten lørdag.

Svahn, på sin side, valgte å svare med to slengkyss tilbake.

– Det skal være litt sirkus også. Jeg er ikke den som liker å slå noen under beltestedet sier Svahn til svenske Expressen.

Hun fortsetter:

– Det kan koke over for meg også.

Skistad forteller til den svenske avisen at hun ikke har noe imot at Svahn hermer etter henne.

– Hvem gjorde den beste gesten, du eller Linn?

– Det driter jeg fullstendig i. Det er ingenting jeg bryr meg om, sier Skistad videre til Expressen.

Av øvrige norske tok alle langrennsløperne på kvinnesiden seg videre til kvartfinalene i tirsdagens klassisksprint, men unntak av Lotta Udnes Weng. Kun Skistad og Heidi Weng tok seg videre til semifinalene. Weng røyk ut i sitt semifinaleheat.