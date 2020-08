Her får Ellefsen Kongens fortjenstmedalje: – Jeg er målløs

– Kjære deg, nå er jeg helt målløs. Jeg er målløs, sa Ellefsen da hun skjønte hva som hadde skjedd.

Ellefsen har vært både reporter, programleder og kommentator i NRK-sporten. Når hun fyller 70 år 25. august, er en usedvanlig innholdsrik karriere over.

På 70-tallet, i en tid der svært få kvinner formidlet sport, ble Ellefsen den første kvinnelige sportskommentatoren i NRK.

Ellefsen ble fast ansatt i 1978, og siden har hun formidlet mange av de mest minnerike sportsøyeblikkene til det norske folk.

Hennes første store mesterskap var sommer-OL i Moskva i 1980. Onsdag brukte Ellefsen all sin erfaring til å lede et OL-program som senere vises på NRK.

Det hun ikke visste, var at hun også skulle bli tildelt Kongens fortjenstmedalje:

– En våre livs stemmer

Mot slutten av TV-innspillingen kom nemlig statsminister Erna Solberg inn i TV-studioet med utmerkelsen, som ble overrakt av kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

– Hun har betydd så utrolig mye. Hun er en kvinnelig pioner. Karen-Marie er en av våre livs stemmer som har fulgt oss gjennom hele livet, sier Eriksen.

Ellefsen selv ante altså ingenting om utmerkelsen.

– Jeg kan ikke si annet enn tusen, tusen takk, sa Ellefsen.

TILDELINGEN: Her får Karen-Marie Ellefsen Kongens fortjenstmedalje av Thor Gjermund Eriksen. Foto: Sindre Murtnes / NRK

«Du har banet veien»

Kong Harald tildeler ordener og medaljer til personer som har gjort en «særlig fortjenestefull innsats i samfunnet».

«Den får du, fordi du har vært et forbilde. Med din direkte væremåte, god formidlingsevne og stå-på-vilje har du vist at det å være kvinnelig sportsjournalist og programleder i et mannsdominert miljø, er mulig. Du har banet veien for flere av dine yngre kolleger, og det gror en underskog av gode kvinnelige journalister i dine fotefar», heter det i begrunnelsen.

Kongens fortjenstmedalje Ekspandér faktaboks Kongens fortjenstmedalje ble stiftet av Kong Haakon VII 1. februar 1908.

Den deles ut som belønning for innsats av særlig samfunnsgavnlig natur på områder som kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt og humanitært arbeid.

Medaljen har portrettet av den regjerende kongen med navn og valgspråk på framsiden. På baksiden finnes en krans med omskriften «Kongens fortjenstmedalje». Innenfor kransen er mottakerens navn inngravert. Kilde: Kongehuset

Senere får Ellefsen en invitasjon til mottakelse i kongehuset.

Kringkastingssjef Eriksen og statsminister Solberg takket Ellefsen for hennes innsats gjennom flere tiår.

– Foregangskvinne og pioner med unik formidlingsevne. Gjennom å være deg har du tatt kampen for mange. Du har knust glasstak om, og om igjen – gått foran og vist at det er mulig. Det er mye du fortjener berømmelse og heder for, men i dag er også en dag for å takke deg, sa Solberg til Ellefsen.