Her dunker Ødegaard ballen i krysset fra 30 meter

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Bare timer før a-landslagets møte med Aserbadsjan på Ullevaal fredag kveld, spilte U21-landslaget EM-kvalifiseringskamp mot Kosovo.

Sist lagene møttes endte det 5-0 til Norge - en seier Norge etter hvert mistet da det viste seg at Kristoffer Ajer ikke hadde vært spilleberettiget.

På bortebane ble det langt tøffere for de norske spillerne. Norge ledet 2-0, men endte med å tape 3-2.

Ødegaard i form

Norge står dermed med null poeng etter to kamper i EM-kvalifiseringen, og det begynner allerede å se tøft ut å nå mesterskapet.

Ødegaard fikk virkelig vist frem skuddfoten mot Kosovo. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Et lyspunkt er at Martin Ødegaard ser ut til å ha funnet godformen. Han har vært god for klubblaget Herenveen i det siste, og fortsatte i samme stil for Norge.

Først var han involvert i Norges 1-0-scoring.

Ødegaard snappet ballen utenfor Kosovos 16-meter, drillet seg inn i boksen og spilte fri Heerenveen-lagkompis Morten Thorsby. Han ga ballen videre til Henrik Bjørdal, og sistnevnte plasserte ballen trygt i mål etter bare fire minutters spill.

Ti minutter før pausen kom kampens perle, da Ødegaard selv scoret på direkte frispark fra omtrent 30 meter. Det knallharde skuddet gikk mer eller mindre rett i krysset.

– Bekmørkt

Men det holdt altså ikke. Florent Hasani og Enis Bytyqi (to mål) sørget for at det ikke ble poeng til Norge.

– Forsøket på å vinne kampen de siste ti minuttene har fremstått sjanseløst. Forsøket på å utligne likeså. Det har blitt nok en bekmørk kveld. Det ser nesten umulig ut å komme til EM, og vi har nettopp begynt, sa TV 2-kommentator Marius Skjelbæk.

Norge er i gruppe med Irland, Island, Kosovo, Tyskland og Aserbajdsjan, og har altså så langt kun møtt Kosovo. Resultatet i det første møtet ble satt til 3-0 i Kosovos favør på grunn av tabben med Ajer.

Kosovo har dermed seks poeng, og leder gruppen. Israel og Irland står på tre poeng hver, men har en kamp til gode på både Norge og Kosovo. Tyskland har fortsatt ikke åpnet sin kvalifisering.