Henrik Ingebrigtsen åpner opp om sykdom – har fått påvist krystallsyke

Den eldste løpebroren i Ingebrigtsen-familien fortalte om sykdommen direkte på NRK etter 5000 meteren.

– Jeg har fått påvist krystallsyken i begynnelsen av året. Folk som kjenner til det og som har hatt det selv sliter med det. Folk blir sykemeldt, sier Ingebrigtsen til NRK.

– Jeg vet ikke hvor jeg skulle levert sykemeldingen min.

Han forteller at det har vært krevende og at det preget ham i løpet lørdag.

– Det har vært noen ganske tunge og slitsomme perioder. Noen perioder funker det ganske bra, andre dager funker det dårlig. Jeg tror det vi ser i dag er en litt dårlig dag. På de dårlige dagene har jeg nok med å stå på beina. De som ikke kjenner til krystallsyken er at du ødelegger balansenerven. Du har ingen balanse og sliter med å stå på beina, sier Ingebrigtsen.

– Bambi på isen

Henrik Ingebrigtsen sier sykdommen gjør det vanskelig å få ut det han mener han er god for. Selv mener han at han er i enda bedre form i år enn i fjor.

– Når du skal prøve å springe mange 20 kilometer i timen da, så er det fort gjort å for det første få ut det du er god for. Jeg føler meg som Bambi på isen. Det å springe fort da er vanskelig. Det gjør også at når man springer ukoordinert og i ubalanse så får du litt kompensasjonsjonsskader. Jeg har fått skader i kneet og i hoften. I tillegg til alle de andre tingene som jeg sliter med.

– Det som er frustrerende er at jeg har en jævla bra grunnform. Jeg tror selv at jeg er i bedre form enn i fjor, men det er litt vanskelig å få ut

Fikk dele gullopplevelsen

Løpet som endte med 25.-plass til storebror Henrik, endte med gull ti lillebror Jakob. Sistnevnte er glad for at han fikk dele opplevelsen med sin bror.

Gullet var hans tredje gull på 5000 meter, noe bare Mo Farah har klart før ham.

– Det er stort. Det er alltid gøy å springe mesterskap. Alltid gøy å springe EM. En fantastisk stadion. Et fantastisk publikum. Å få dele denne opplevelsen sammen med Henrik på banen er veldig stort, sier Jakob Ingebrigtsen til NRK.