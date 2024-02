Heidi Weng sikret nok en pallplass i Canmore

United slo Villa etter sen McTominay-scoring

Innbytter Scott Mctominay ble matchvinner da Manchester United slo Aston Villa 2-1, i det som var et svært viktig oppgjør for kampen om topp fire.

United startet best mot vertene. Etter et massivt press fra bortelaget, sørget danske Rasmus Højlund for scoring etter 17 minutter spilt.

Målet kom etter en corner fra Bruno Fernandes som ble stusset videre til Højlund – som på volley banket ballen i nettet.

Etter hvilen så imidlertid hjemmelaget ut som et helt annet lag, og var svært farlige på kontringene sine, med Leon Bailey i spissen.

Etter timen spilt klarte ikke United å holde unna mer. Etter en corner til Villa, fikk Douglas Luiz ballen fra kloss hold – og sendte ballen i mål bak André Onana.

Idet hjemmelaget kanskje var på sitt beste, kom United-scoringen som skulle avgjøre kampen.

Etter 85 minutter slo unggutten Kobie Mainoo inn et perfekt innlegg til innbytter McTominay, som pannebrasket ballen inn i mål til 2–1. Det ble også sluttresultatet.

Med seier til de røde djevlene er de fremdeles på en sjetteplass på tabellen, men nå bare fem poeng bak Villa – og seks poeng bak Tottenham på fjerdeplass.