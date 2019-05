– Jeg har idrettslag kun bestående av kvinner. Jeg skal ikke tvinge menn til å begynne med idretter de ikke vil drive med. Noen aktiviteter er kjønnsdelt og vil forbli kjønnsdelt, sa president i fleridrettsforbundet, Eline Oftedal fra talerstolen på idrettstinget lørdag.

Debatten gikk i bunn og grunn på dette:

Idrettsstyret ønsket å ha like mange kvinnelige og mannlige styremedlemmer i idretten. I de styrene hvor det var et oddetall i antall styremedlemmer, kunne man maks ha én persons overvekt av hvert kjønn.

Forslaget ble nedstemt med 123 stemmer mot 38.

– Jeg ønsker å bli valgt fordi jeg er flink, ikke fordi jeg er kvinne, sa Mariann Brattland fra luftsportsforbundet.

– Vanskelig å kreve noe som ikke er mulig

En rekke personer gikk opp på talerstolen og argumenterte mot forslaget. At man skal kvotere inn personer kun på bakgrunn av kjønn vil være krevende for flere klubber, mente flere. Blant dem var president i fekteforbundet, Junjie Cao.

– I noen idrettslag er det kanskje bare 12 medlemmer. Kanskje er alle kvinner eller alle menn. Må de da søke om dispensasjon? Er det sånn vi ønsker det? Det er veldig vanskelig å kreve noe som ikke er mulig, sa Cao fra talerstolen.

Idrettsstyremedlem Marcela Montserrat Fonseca Bustos argumenterte på sin side for forslaget.

– På klubbnivå er det mange mammaer og pappaer. Da må vi se hvordan vi rekrutterer på klubbnivå hos oss. Rekrutterer vi enkelte, rekrutterer vi for eksempel pappaer? Er vi fornøyde med at det er sånn? spurte hun retorisk.

– Jeg var utrolig skuffet over at forslaget ble nedstemt. Samtidig vet jeg at denne organisasjonen kommer til å si at vi ikke er fornøyde, at vi skal bli bedre. Disse diskusjonene kommer til å fortsette. Jeg vet at norsk idrett kommer til å si at vi kommer til å gjøre en slik endring. Vi vil ha idrettsglede for alle – det mener vi på alle området, sier Bustos til NRK.

Kulturministeren: – For dårlig på mange områder

Fredag var også kulturminister Trine Skei Grande på idrettstinget. Fra talerstolen fortalte hun at likestilling innen idretten er en av de fire store utfordringene idrettsforbundet står overfor.

– Det er noe fundamentalt i hele norsk idrett på at vi ikke har vært bra nok på likestilling, sa hun fra talerstolen.

Trine Skei Grande var svært tydelig da hun snakket om utfordringene med likestilling innen idretten. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Til NRK utdyper hun:

– Jeg synes likestilling i idretten på mange områder er dårlig. Både når det gjelder tillitsvalgte på ulike nivå, men også at vi ser at mye av sponsorkronene går til gutteidrettene. Det er noen jenteidretter som gjør det bra, men de som har vært best på å få inn sponsorkroner, er mannlige idrettsutøvere, sier Skei Grande.

– Helt konkret: Hvilke tiltak kan norsk idrett iverksette for å utligne forskjellen?

– Nå ser vi hva fotballforbundet har gjort i forhold til lønn og prøve å gjøre statusen mer lik. Vi prøver, gjennom de statlige tilskuddene, å prioritere at de idrettene som har få sponsorkroner, får flere offentlige kroner, sier Skei Grande.