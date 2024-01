Haugan nær første verdenscupseier: – Det er det sykeste jeg har vært med på

Timon Haugan hadde aldri vunnet et verdenscuprenn. Men med en imponerende 2. plass i første omgang hadde han lagt grunnlaget for en thrilleravslutning i Schladming.

27-åringen viste ingen frykt i finaleomgangen og dundret på fra første port. Nedover henget økte og økte han meter for meter, og tok ledelsen over syv tideler foran daværende leder Clément Noël.

– Det er den sykeste følelsen. Når du kommer i mål med så mye adrenalin, du ser grønne tall og du er nummer to etter første omgang, i Schladming ... Det er helt ubeskrivelig, sier han, og oppsummerer det slik:

– Det er det sykeste jeg har vært med på.

– Jeg ble veldig sikker på at vi kanskje hadde en seier for Timons del, men han tyskeren kjørte så fantastisk bra. De to er i helt egen liga i dag, sier sportssjef Claus Ryste til NRK.

For på toppen sto fremdeles Linus Strasser. Han sørget for at Haugan fremdeles må vente på sin første seier. Tyskeren kjørte i mål nesten tre tideler foran det norske håpet.

– Jeg hørte bare at støtteapparatet til Timon jublet. Jeg visste at «shit, shit, nå må jeg pushe». Selv i den situasjonen klarte jeg å holde fokus på det jeg måtte gjøre, sier Strasser til TV 2.

– Timon får med seg selvtillit og trygghet etter å ha levert i Schladming, med fullt press og muligheten til å vinne. Han får med seg masse selvtillit, så han blir farlig fremover, sier Ryste.

Henrik Kristoffersen ble nest beste nordmann. Han kjørte opp fra 7. til 6. plass i løypa satt av Norges landslagstrener Christian Mitter.

Atle Lie McGrath var nest beste nordmann på 4. plass etter første omgang, men kjørte ut i finaleomgangen.

Samtidig som Haugan ble snytt for seieren, ble det norske laget på mange måter det samme. Det norske laget venter fremdeles på sesongens første seier.