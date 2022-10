Hareide bekrefter: Ferdig som trener etter sesongen

Åge Hareide (69) overrasket mange da han i september gjorde comeback som fotballtrener - ett år etter at han ferdig. Men med to uker igjen av sesongen varsler veteranen at han skal gi pensjonisttilværelsen et nytt forsøk.

– Nå føler jeg meg ferdig. Det har vært mange år som trener, sier Hareide til NRK, og legger til:

– Jeg sa det da jeg var ferdig i Rosenborg også, men dette var helt spesielt. Jeg har et spesielt forhold til klubben Malmö og folkene der, så dette var bare et kort oppdrag for å hjelpe da de kom i en knipe trenermessig.

Og denne gangen tror han at han skal klare å «holde seg unna».

– Det har tatt på med tre kamper i uken. Det har blitt mye og det har vært travelt. Og så tar det mer på nå enn tidligere, så nå blir det nok bedre å få slappe litt av, sier trenerveteranen.

Fotball er han imidlertid ikke ferdig med: Hareide skal jobbe som ekspert for NRK under fotball-VM, og sier at han ser for seg å følge fotballen i den type rolle fremover.

Hareide tok over Malmö i september og kalte seg selv «gal» som gikk inn i treneryrket igjen. Nordmannen returnerte til Malmö etter suksessen i sin første periode som trener i klubben. Det har vært en tøff sesong for Malmö, som med to kamper igjen av Allsvenskan-sesongen ligger på 7. plass, uten mulighet til å sikre Europa-spill.