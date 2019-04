Under emneknaggen #dontplaytheplayers har flere av de største håndballprofilene i verden, i samarbeid med Den europeiske spillerforeningen, onsdag startet en kampanje hvor de sier klart fra om at totalbelastningen i topphåndballen ikke er forsvarlig.

Så å si alle de største håndballprofilene i verden er med i videoen, som for eksempel Mikkel Hansen, Nikola Karabatic, Cristina Neagu, Isabella Gulldén og de norske landslagsspillerne Sander Sagosen og Magnus Abelvik Rød.

Sagosen forteller til NRK at totalbelastningen i håndballen er blitt altfor stor, og at det var på tide å si fra.

– Vi gjør det først og fremst fordi vi spillerne vil bli hørt. Nå har det gått så mange sesonger der arbeidsmengden vår bare er blitt større og større. Vi skal spille flere og flere kamper, og det blir mindre og mindre tanke på hvordan vi spillerne har det, og hvordan kroppene våre har det. Da blir det til at vi må si i fra såpass tydelig som vi gjør nå, sier Sagosen.

Sagosen spiller både serie, cup, mesterliga og for det norske landslaget. Han spilte rundt 80 kamper i løpet av fjorårets sesong.

Mikkel Hansen, av mange regnet som verdens beste håndballspiller, en en av profilene i den nye kampanjen. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Det er litt rovdrift på de beste spillerne. Problemet er at det er de beste spillerne alle vil se. Da tar det internasjonale håndballforbundet og det europeiske håndballforbundet i bruk de beste spillerne og ordner flere kamper til dem, sier Sagosen.

– Pausen blir mindre og mindre

Han er på ingen måte alene om å ha et tett kampprogram, for slik blir det for de fleste toppspillere. Vipers- og Norge-spiller Emilie Hegh Arntzen hadde omtrent det samme kampprogrammet.

Hun kjenner også på følelsen av å ikke få nok hvile.

– Man kjenner jo at etter en lang sesong så er det greit å ha en liten pause. Den pausen blir nå bare mindre og mindre, sier Arntzen.

Hele denne debatten ble opprinnelig sparket i gang av tidligere landslagskaptein Gro Hammerseng. I forkant av kvinnenes EM før jul i fjor gikk hun ut og ba spillerne si fra om hardkjøret i en kronikk for TV 2.

Kronikk startet debatten

Det gjorde hun etter en oppkjøring til mesterskapet der Amanda Kurtovic ble skadet, og flere andre spillere på landslaget slet med å bli friske fra skader i tide til mesterskapet.

«Alarmen uler hos meg. Det handler ikke om Norges gullsjanser. I mine øyne er de fortsatt favoritter sammen med Frankrike. Alarmen går fordi jeg opplever at den totale belastningen på disse spillerene over tid er for stor», skrev Hammerseng-Edin blant annet.

Også under herrenes VM i januar var totalbelastningen tema.

– Vi får liksom aldri restituert oss ordentlig. Det er vel kanskje det jeg har savnet litt, å puste ut og slappe av mellom slagene, sier Amanda Kurtovic.

Hun er i ferd med å trene seg opp igjen etter korsbåndsskaden hun fikk før EM.

Kurotvic tror ikke at hennes skade skjedde på grunn av totalbelastning, men mener likevel at mange andre spillere har blitt skadet på grunn av for tett program.

Etter at Amanda Kurtovic røk korsbåndet under fjorårets Møbelringen Cup, etterlyste Gro Hammerseng at spillerne hevet stemmen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Savner politisk handlekraft

Også trener i Vipers, Ole Gustav Gjekstad, synes kampsesongen er altfor lang slik den er i dag, og er enig i at belastningen på de beste spillerne er stor. Han etterlyser tiltak fra forbundet.

– Pausen blir bare mindre og mindre, sier landslagsspiller Emilie Hegh Arntzen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Problemet er at det ikke er nok politisk vilje til å gjøre noe, det gjøres ikke noe i terminplanlegging og i kampprogrammet, sier Gjekstad.

Håndballforbundet synes problemstillingen er utfordrende.

– Utfordringen er ikke å diskutere det, utfordringen er å finne en felles løsning som den internasjonale håndballverden kan slutte seg om, sier Erik Langerud, generalsekretær i Norges Håndballforbund.

Komplekst problem

Landslagssjef Thorir Hergeirsson engajserer seg i problematikken. Han er opptatt av at det er mange aktører involvert og at problemet er komplekst.

– Vi trenerne, både i landslag og klubb, trenger å tenke på hva vi kan gjøre. Nasjonale forbund, internasjonale forbund, som driver både klubbturneringer og mesterskap, i tillegg til interesseparter som sponsorer og andre – alle må se litt på hva de kan gjøre med den situasjonen vi står i, sier Hergeirsson til NRK.