Haalands fem roller

Det er lite med 40 minutter i fotball. Men de kan likevel vise en hel del.

Da Erling Haaland stilte til debut for Manchester City mot Bayern München i USA natt til søndag, i en kamp hvor omgangene ble kortet ned med fem minutter hver grunnet uvær, lurte mange på hvordan han ville passe inn i laget.

Ville han få bakrom? Ville han få plass i boksen? Hva med kjemien med medspillerne?

Haaland scoret ett mål før han ble tatt av i pausen. Det var kun en av mange hendelser som viste de ulike funksjonene han vil få i City.

Faktisk kunne Haalands bidrag deles opp i fem ulike roller.

Avslutteren

De siste 12 månedene har mange sittet i sofaen med Manchester City på skjermen og sagt, «Der hadde Haaland vært».

Sekunder før har et lavt innlegg sust foran mål, uten at noen har vært der.

Disse sjansene er livretten til Haaland, som er rå på å time løp og rykke seg fri i feltet. City har spilt uten spiss i mer enn ett år, så de har brukt vinger og playmakere på topp som ofte har manglet teften til å lukte slike situasjoner.

Dermed har regnestykket virket enkelt: Nå som City får inn Haaland, bør disse målene renne inn. Men er det så lett?

Ifølge denne debuten: Ja. Det tok kun 12 minutter før vingen Jack Grealish la inn lavt fra venstre foran kassa til Haaland, som sklei ballen i mål. Det var akkurat den typen mål vi har forventet at han skal score.

Det samme har vært sant for Haaland selv.

– Jeg har sett City mye de siste årene. Da har de spilt uten spiss. Så jeg har sett for meg selv i disse situasjonene. Jeg er ikke overrasket, sa Haaland til TV 2 etter kampen.

Dette var ikke det eneste tilfellet. Senere fant Grealish ham med en lav ball foran forsvaret. Haaland fyrte av på første touch, via en motspiller og ut til corner. Sjansen var stor.

Deretter løftet Riyad Mahrez en ball over forsvaret til Bernardo Silva, som serverte Haaland foran kassa. Bernardo Silva var offside, men igjen var dynamikken den samme.

City er virkelig spesialister på å skape sjanser i denne sonen.

Faktisk scoret City en rekke slike mål før, da Agüero og Raheem Sterling var i form. Lagets fremste playmaker, Kevin De Bruyne, elsket å slå harde baller inn bak forsvaret. Men det siste året har Agüero og Sterling spilt mindre, og disse målene har tørket litt opp.

Nå som Agüero og Sterling er solgt, vil Grealish og De Bruyne se oftere etter Haaland.

Disse «enkle» målene kan fort bli Haalands varemerke i City.

Bakromstrusselen

En av bekymringene rundt Haaland er at han ikke skal få nok bakrom i City. Han bøttet inn mål via kontringer og løp bak forsvaret i Dortmund, men Citys motstandere legger seg ofte dypt og stenger igjen disse rommene.

Ville City likevel klare å finne ham bak forsvaret?

Dette var nok ikke den beste testen, da Bayern står mye høyere enn det Citys rivaler i ligaen vil gjøre. Likevel: Hver gang City fikk plass i mellomrommet, stakk Haaland på løp.

Kun etter fire minutter kunne De Bruyne spilt ham gjennom, men skøt selv. Så tok Haaland et sjeldent løp ut på kant for å fange opp en stuss fra Mahrez. Litt senere fant han selv Mahrez på høyre og løp rett i bakrom, før Bayerns hurtige forsvar avverget.

Så denne delen av Haalands spill produserte lite her. Bevegelsene var imidlertid gode, og mot treigere stoppere vil det fort skape trøbbel.

Oppspillspunktet

City slår nesten aldri langt under Guardiola, delvis fordi de har spilt med midtbanespillere på topp. Selv da de hadde en spiss der, enten i form av Agüero eller Gabriel Jesus, var han 175 centimeter eller lavere.

Nå har de en spiss på 195 centimeter. Ville de bruke ham som oppspillspunkt.

HAALANDS SJEF: Pep Guardiola. Foto: Jeff Hanisch / Reuters

Svaret var faktisk ja. Det er vanskelig å si om det var på initiativ fra trener Pep Guardiola eller spillerne selv, men tre ganger slo forsvaret langt mot Haaland.

Dette var ikke nødvendigvis pasninger mot en feilvendt Haaland, men heller en Haaland på løp inn bak forsvaret. Først sendte venstre stopper Nathan Aké en diagonal pasning mot ham. Haaland timet løpet bra, men rakk den akkurat ikke.

Da en lignende pasning kom fra venstrebacken Josh Wilson-Esbrand, tok Haaland med seg en stopper ut på tur langs venstre kant, før keeper Manuel Neuer så vidt fikk klarert.

Så slo Aké igjen langt mot Haaland, denne gangen når han var feilvendt. Bayern stusset ved uhell ballen inn i eget bakrom, hvor Haaland snappet den opp og satte fart. Kun takket være den lynraske stopperen Dayot Upamecano fikk Bayern blokkert innlegget.

STERK: Erling Braut Haaland ble brukt som oppspillspunkt tidvis i kampen mot Bayern München. Foto: Justin Casterline / AFP

Med andre ord vil City nok bruke Haalands fart via lange pasninger. Mange har snakket om hvordan Haaland må endre seg for å tilpasse seg laget.

Denne kampen viste at laget også vil endre seg for å tilpasse seg ham.

Veggen

Når City ikke var i posisjon til å slå stikkere eller innlegg, ble Haaland til en vegg. Han sto med ryggen mot forsvaret, klar til å motta pasninger og legge igjen.

Det skjedde kun to ganger. Den mest lovende var da han stilte seg feilvendt på 18 meter, like utenfor boksen, og spilte en fin vegg med Grealish.

DUO: Jack Grealish assisterte Haalands første mål for Manchester City. Foto: JAMIE SQUIRE / AFP

Dette er noe Guardiola har bedt om fra sine spisser før. Selv om han er bedre på andre ting, blir ikke Haaland noe unntak.

Denne dimensjonen gir både Grealish (venstre) og Mahrez (høyre) sjansen til å spille en kjapp vegg, dra seg innover i banen og skyte. Spesielt Grealish, som slet tungt forrige sesong, har funnet tonen med Haaland, både på og utenfor banen.

Om Haaland kan få det beste ut av Grealish, vil det være en enorm bonus for City.

Presspilleren

Et mulig argument mot Haaland er at han ikke presser like hardt som midtbanespillerne City har brukt på topp. Da Guardiola kom til City i 2016, ble presspillet et problem mellom ham og Agüero.

Her var det ingen tegn til trøbbel. Haaland stupte i press rett fra avspark, og utover kampen tvang han Neuer til å slå langt flere ganger.

Alt i alt var altså debuten god. De fem rollene viser hvor mange ulike sider Haaland har, og at Guardiola vil få så mye ut av dem som mulig. Det hører med at Haaland var godt unna toppformen – Guardiola sa at han trenger flere uker før han er på sitt beste.

Flere svar rundt Haaland vil komme når City møter lag som legger seg lavere. Men denne starten var lovende.

Neste kamp er i lørdagens Community Shield mot Liverpool – og Virgil van Dijk.