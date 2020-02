City kastes ut av mesterligaen

Manchester City straffes av Det europeiske fotballforbundet (Uefa) for brudd på reglene om økonomisk fair play med utestengelse fra mesterligaen i to år. Det melder Uefa i en pressemelding fredag.



Etter en gransking av klubbens finanser har det dømmende kammer i Uefas kontrollkomité for oppfølging av økonomisk fair play konkludert med at Manchester City i perioden 2012 til 2016 dramatisk overrapporterte klubbens sponsorinntekter. Klubben skal også ha vist manglende samarbeidsvilje under etterforskningen.



Straffen kan ankes inn for Idrettens voldgiftsrett (CAS).