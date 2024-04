Haaland og Bobb fra start

Helomvending: Nytt toppidrettssenter godkjent

I 2022 sa Plan og bygningsetaten nei. Nå har de snudd og godkjent søknaden om et nytt toppidrettssenter ved Sognsvann i Oslo.



Nå har Norges Idrettsforbund tre år på å starte arbeidet, står det i vedtaket. Det var Nordre Aker Budstikke som først omtalte nyheten.



– At rammetillatelsen er på plass, det er kjempeflott. Vi trenger dette senteret for strategisk utvikling av norsk toppidrett, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø.



Han sier at de nå skal jobbe med finansiering av prosjektet. Han anslår at kostnaden blir på rundt en milliard kroner. Øverbø håper at pengene kanskje kan tildeles allerede i neste års statsbudsjett.



– Det er en statlig tomt og idretten som skal bygge. Det er et åpent spørsmål om hvor mye kommersielle aktører kan bidra, sier Øvrebø og legger til:



– Du får fryktelig mye for pengene. Ny isflate, stadion, park og treningssenter for toppidrettsutøvere.



I tillegg har Sparebankstiftelsen DNB allerede lovet en gave på 100 millioner kroner til treningsutstyr og interiør.