Hegerberg tilbake i Lyon-troppen

Ada Hegerberg nærmer seg comeback etter skademarerittet. Mandag bekrefter Lyon på Twitter at den norske stjerna er med i troppen som møter Häcken i kvinnenes mesterliga tirsdag. Det er første gang siden 28. januar 2020.



– Hei, alle sammen, skriver Hegerberg som et svar på klubbens melding med troppen som reiser til Sverige.



26-åringen pådro seg en korsbåndskade i januar 2020, men i etterkant har andre skader og operasjoner kommet i veien for et comeback. Hun var først tilbake i trening for laget i slutten av september.