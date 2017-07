– Jeg var veldig, veldig sliten, men det føles utrolig godt å ha greid det, sier verdensmesteren til NRK like etter løpet.

Ingen løp bedre enn norske Olav Lundanes på langdistansen under orienterings-VM i Rõuge, Estland. Dermed er 29-åringen verdensmester på distansen for andre året på rad, og for fjerde gang totalt.

Lundanes vant foran russiske Leonid Novikov og svenske William Lind. Norske Magne Dæhli havnet like utenfor pallen, og ble nummer fire. Eskil Kinneberg bidro til en solid norsk laginnsats, og ble nummer fem.

– Dette viser at vi er sterke som lag når det er tøffe distanser. Det er jo egentlig skikkelig «norsk», så det er vi stolte av. Dette betyr jo at vi har et godt stafettlag også, sier Lundanes.

Duell om gullmedaljen

GULLGUTT: Olav Lundanes forsvarte VM-gullet fra 2016. Foto: Adam Ihse / NTB scanpix

Lundanes tok tidlig kommandoen i løpet, men fikk konkurranse av russiske Leonid Novikov. De fulgte hverandre tett, og løpet utviklet seg til å bli en duell mellom de to. Ved første mellomtid etter 6,3 kilometer hadde Lundanes en ledelse på 13 sekunder.

Novikov startet en halvtime foran Lundanes. Etter 12 kilometer hadde han ikke vist noen svakhetstegn, men gjorde en liten feil mot post nummer 14, og tapte sekunder til nordmannen.

– Det gikk veldig bra i starten, og jeg kom godt i gang, forteller Lundanes.

Men så dro nordmannen ifra. Ved andre målepunkt hadde han økt ledelsen til ett minutt og fjorten sekunder på russeren. Han vant til slutt med hele ett minutt og 50 sekunder.

– Siste halvtimen var jeg veldig sliten, og jeg måtte jobbe både fysisk og teknisk. Men jeg fikk gode sekunderinger, og da var det bare å jobbe på inn til mål.

Bak Lundanes og Novikov ble det en tøff kamp om bronsen. Dæhli avsluttet sterkt, men enda sterkere avsluttet svenske Lind, som til slutt knep bronsen foran nordmannen.

Forhåndsfavoritt

Nordmannen var favoritt på tirsdagens langdistanse, og har vunnet den i VM tre ganger, i 2010, 2012 og 2016. Norge har i alt 16 gull på distansen i VM.

Lundanes` største konkurrent, franske Thierry Gueorgiou, sto over langdistansen under årets VM for å satse på mellomdistansen. Han tok VM-gull i 2011, 2012, 2014 og 2015, og var til i dag den eneste som hadde vunnet distansen fire ganger. Siden 2008 er det bare Daniel Hubmann, Lundanes og Gueorgiou som har vunnet distansen i VM.

Den norske orienteringsløperen flyttet til Finland etter VM i fjor for å kunne bo nærmere Estland, og for å bli bedre i denne type terreng.

En av de største forhåndsfavorittene sammen med Lundanes var Daniel Hubmann fra Sveits. Han tok flere dårlige veivalg underveis, og havnet derfor på defensiven tidlig sammenlignet med Lundanes og Novikov.