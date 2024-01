Guardiola bekrefter: Haaland tilbake i troppen

Stefan Strandberg legger opp

Forsvarsspilleren Stefan Strandberg legger opp som fotballspiller. Det bekreftes på Vålerengas nettsider tirsdag.

Oslo-klubben, som rykket ned fra Eliteserien forrige sesong, skriver at «kapteinen vår tvinges til å legge opp». Midtstopperen ble rammet av en livstruende blodpropp i venstrebeinet, skriver Vålerenga.

– Dette er naturlig nok en livskrise for meg. Jeg har spilt fotball hver dag siden jeg lærte meg å gå, og var absolutt ikke klar for å gi meg. Nå er alt tatt ifra meg. Fotballkarrieren er over. Jeg var klar for å kjempe for Vålerenga og landslaget, og dette er et stort sjokk. Akkurat nå er jeg bare glad for å være i live, men trenger tid på å la alt synke inn, sier Strandberg selv.