Guardiola bekrefter: Haaland mister Premier League-oppgjøret mot Brighton

Vålerengas stortalent forsvinner fra klubben

Stian Solberg (18) bidro til å sende Vålerenga til NM-finalene i ishockey, men nå er stortalentet tapt for Oslo-klubben. Solberg har signert en toårskontrakt med den svenske SHL-klubben Färjestad.

Solberg sier han takket nei til et tilbud fra Färjestad i fjor.

– Jeg følte ikke at det var riktig tid. Jeg har hatt et bra år denne sesongen, så jeg føler egentlig at det er helt perfekt å dra i år, sier Solberg til NRK.

Vålerengas sportsdirektør, Anders Myhrvold, sier han overtalte Solberg til å bli værende i fjor.

– Siden har han utvikla seg til å bli eliteseriens beste back. Han har alle egenskapene som skal til for å spille i NHL i framtida, sier Myhrvold.

Til sommeren vil også verdens beste ishockeyklubber kjempe for å sikre seg Solberg under den såkalte NHL-draften.

Der vil én av NHL-klubbene mest sannsynlig sikre seg rettighetene til Solberg i fire år, en slags opsjon som gir dem mulighet til å hente nordmannen når som helst.

– Han er en ambisiøs, ung spiller som det prates om i forbindelse med NHL. Han kommer til å bli valgt av en NHL-klubb i år, det er hundre prosent sikkert, sier Färjestads sportsdirektør, Rickard Wallin.

Men selv om en NHL-klubb trolig sikrer seg rettighetene til Solberg til sommeren, vil han etter alt å dømme spille for Färjestad en stund framover.

– Vi skal støtte Stian med å bli proff i Sverige før vi prater om neste steg, som er spill i Nord-Amerika, sier Wallin.

Färjestad vant grunnserien i SHL forrige sesong, og regnes blant Sveriges beste lag.

– Jeg elsker Vålerenga, men det blir gøy å prøve noe nytt og spille for en enda større klubb, sier Solberg til NRK.

Solberg og Vålerenga tapte NM-finalene mot Storhamar tirsdag kveld.