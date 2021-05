Arrangørene innrømmer glipp: Løypa for kort da Grøvdal løp under verdensrekorden

Grøvdal imponerte med 14.39 da hun sesongåpnet på 5 km gateløp i Sør-Odal lørdag. Det er den raskeste 5 km av en kvinne noen gang.

Verdensrekord, med andre ord.

Men ganske raskt viste det seg at løypa ikke var offisielt godkjent. Det ble umiddelbart iverksatt tiltak for å redde rekorden, men nå er alt håp ute.

Onsdag ettermiddag bekrefter arrangørene overfor NRK at løypa faktisk ikke var 5 km lang.

En kontrollmåling gjennomført av organisasjonen AIMS viser at hver runde var drøyt fire meter kortere enn den skulle være. Dermed løp Grøvdal bare 4987,5.

Dermed beholder Beatrice Chepkoech fra Kenya verdensrekorden på 14.43.

«Jeg har egentlig ikke så mye å si om det,» skriver Grøvdal i en sms til NRK.

Beklager

«På vegne av Rekordløpet og Ullensaker/Kisa Friidrett ønsker vi å beklage på det sterkeste av Karolines fantastiske prestasjon ikke kan bli godkjent som rekord. Det samme gjelder også alle dere andre som gjorde flotte prestasjoner,» skriver arrangørene i en pressemelding.

– Det positive oppi dette er at Karoline med sin fart bruker ca. 2 sekunder på disse 12,5 meterne og derfor ville vært godt innafor verdensrekord hvis traséen ikke hadde manglet disse meterne. Det er svært viktig for oss å få frem dette poenget, både for hennes selvtillit videre i en OL sesong, og slik at folket skal forstå hvilken utrolig prestasjon dette er, sier André Hjorteseth i Rekordløpet i pressemeldingen.

Neppe rekord uansett

Som NRK skrev søndag, hadde Grøvdal neppe fått godkjent verdensrekorden selv om kontrollmålingen hadde vist at løypa var nøyaktig 5000 meter. Regelverket sier nemlig klart at løypa må være målt og godkjent av en offisiell kontrollør i forkant av løpet.

Dette skjedde ikke.

«Vår konkurranseavdeling ser på om det er noe som kan bli gjort med løypeoppmåling etter løpet, men ut fra regelverket virker det usannsynlig», skrev kommunikasjonssjef Nicole Jeffery i en e-post til NRK.

«Da det var første gang vi arrangerte Rekordløp på Maarud var løypa heller ikke godkjent av AIMS på forhånd. For å hjelpe oss med oppmåling av løypa tok vi kontakt med løypemåler tilknyttet Norsk organisasjon for kondisjonsidrett (KONDIS) som vi har et godt samarbeid med. Målingen av løypa ble gjennomført 27. april. Løypa tilfredsstilte da ikke de internasjonale og nasjonale kravene for rekorder, noe også vi gjorde involverte aktører oppmerksom på,» skriver arrangøren i pressemeldingen.

VISSTE: Trener Knut Jæger Hansen var klar over at løypa ikke var offisielt godkjent da Karoline Bjerkeli Grøvdal løp under verdensrekorden. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Visste at løypa ikke var godkjent

– Vi visste ikke at løypa var for kort, men vi visste den ikke var offisielt målt. Løpet ble jo flyttet, og jeg visste at det på grunn av koronarestriksjonene ikke var mulig å få inn en godkjent kontrollør, sier Grøvdals trener Knut Jæger Hansen til NRK.

Ettersom verdensrekord ikke var noe sannsynlig scenario før løpet, var imidlertid ikke det noe han diskuterte med Grøvdal.

Han er uansett glad for at Grøvdal løp.

– Det viser jo at hun er i kjempeform. To sekunder fra eller til, betyr ikke noe.

Allerede lørdag løper Grøvdal igjen. Da skal hun ta OL-kravet på 10.000 meter på Bislett.