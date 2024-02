Grainger til NRK: Hegerberg usikker til Kroatia-kampen

To dager før Norges nasjonsliga-skjebne skal besegles forteller landslagstrener Gemma Grainger at Ada Hegerberg er usikker til kampen.

Hun deltok ikke på søndagens treningsøkt. Det gjorde heller ikke Caroline Graham Hansen eller landslagskaptein Maren Mjelde.

– Jeg håper å ha både Ada og Maren klare til tirsdag. De hadde en hviledag i dag, men vi tar en ny vurdering mandag. Da vet vi nok mer, sier Grainger til NRK.

Årsaken til usikkerheten rundt Hegerberg er en tøff takling hun ble utsatt for i den første kampen mot Kroatia. Det norske landslaget knuste Kroatia 3-0 i den første av to kamper som skal bestemme Norges fremtid i nasjonsligaen.

Det gode resultatet til tross; det ble et par skår i gleden for Grainger, ettersom landslagets to store stjerner pådro seg skader.

Hegerberg klarte å fortsette etter taklingen, men foten hennes må vurderes på nytt før Kroatia-kampen.

Caroline Graham Hansen ble på sin side byttet ut rett etter sin scoring. For hennes del var det hamstringen som trøblet.

På spørsmål om hun blir klar til tirsdagen, svarer Grainger:

– Det er ikke mulig å si noe om ståa nå, det medisinske støtteapparatet kan ikke gi et svar før de har all informasjonen de trenger, og det tar tid. Vi håper å ha et svar mandag.

Norges kamp mot Kroatia spilles i Stavanger tirsdag klokken 18.00. Kampen sendes på TV 2 og kan også følges på NRK Radio.