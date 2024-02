Grace Bullen tok EM-gull etter sluttdrama

Sejertsed fikk skulderen ut av ledd – må trolig opereres

Adrian Smiseth Sejersted ble fraktet til sykehus i ambulanse etter at han falt i utfortreningen fredag.

På et pressetreff fredag bekreftes det at alpinisten fikk skulderen ut av ledd i fallet.

– Det heller mot en liten operasjon, fire-fem måneder og så «back in business». Jeg tenker at det er litt digg at jeg nesten er garantert å bli «fit for fight» til å stå på startstreken i første renn neste år. Jeg tenker at det er trivelig, sier Sejersted.