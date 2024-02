Golberg spurtslo Klæbo i Canmore: – Overrasket

Nyland holdt nullen mot Atletico Madrid

Landslagskeeper Ørjan Nyland holdt unna for stjernene fra den spanske hovedstaden og la grunnlaget for Sevillas 1-0-seier over Atlético Madrid søndag kveld.

Det var Nylands tiende seirekamp for Sevilla, og andre gang han holdt nullen. Det første rene buret kom i 0-0-kampen mot Osasuna i Nylands første La Liga-kampå i september i fjor.

Romero Bernals scoring i det 15. minutt ble kampens eneste og sørget for at Sevilla tok med seg samtlige tre poeng fra oppgjøret.

Det var sårt trengt for et Sevilla-lag som sliter i bunnen av spansk La Liga. Klubben er nå seks poeng over streken.

Atlético Madrid taper på sin side viktige poeng i toppkampen. Klubben forblir på fjerdeplassen, men Athletic Bilbao har muligheten til å komme seg på like mange poeng hvis de slår Almeria mandag. (NTB)