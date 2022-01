Goggia best i utfortrening – Mowinckel på 16.-plass

Italienske Sofia Goggia var raskest i kvinnenes siste treningsomgang før lørdagens utforrenn i Zauchensee. Ragnhild Mowinckel hadde 16. beste tid.

Goggia var tre hundredels sekund bedre enn tsjekkiske Ester Ledecka. De to var i en klasse for seg under fredagens trening.

Mowinckel forbedret seg kraftig fra den første treningsomgangen, men hun var 1,77 sekund bak Goggia.

Mowinckel er eneste norske deltaker i lørdagens verdenscuprenn. Søndag er det super-G i Zauchensee.