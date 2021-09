Glimt til topps

Legger opp - blir tømrer

Uno-X-rytteren Daniel Hoelgaard (28) avslutter sykkelkarrieren etter årets sesong, skriver laget på Twitter. Hoelgaard har syklet for det norske laget i to år, etter fire fire sesonger i franske Groupama-FDJ. Han er på det norske laget i VM-fellesstarten i Belgia søndag.

Til VG forteller syklisten at han nå skal ta fagbrev som tømrer.

– Det er først og fremst noen år nå som har vært preget av veldig mye sykdom, skader og nå sist en operasjon. Jeg ser da at jeg har mistet mye grunnlag fysisk, og med kone og to barn hjemme, har jeg funnet ut at det vil koste mer enn det smaker å komme tilbake til et nivå jeg ønsker å ha som proffsyklist, skriver Hoelgaard til avisen.