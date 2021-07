Fjorårets seriemester har nå avgitt poeng i fem av sine seks siste kamper i Eliteserien. Forrige sesongs suverene lag har dermed hatt en tung sommer.

Etter 7-2 over Strømsgodset 16. juni er det blitt uavgjort mot Vålerenga (1-1) og Viking (2-2) og tap mot Molde (0-2) og Sandefjord (0-1). Lørdag kom det nok en Glimt-kamp uten seier.

I tillegg røk laget rett ut av mesterligakvalifiseringen med to tap for polske Legia Warszawa.

Det har med andre ord buttet litt mot for Bodø/Glimt, og lørdag viste de at fjorårets form er et stykke unna.

Glimt-trener Kjetil Knutsen var tydelig misfornøyd med både resultat og spill.

– Jeg synes prestasjonen var for variabel. Vi må se fremover, de kampene som er spilt kan vi lære noe av, men ikke spille om igjen. Det er ikke vanskelig å identifisere hvor problemet vårt ligger, men det er ikke gjort på en halv trening, sier han til Eurosport.

– Det blir mye på tvers i 1. omgang, men vi blir bedre i 2. omgang. Men det mangler noe på den siste tredjedelen, kommenterer han.

Sarpsborg 08 tok ledelsen

For det var hjemmelaget som åpnet best.

Laget som kun hadde fire seiere på 12 kamper, tok ledelsen etter en knapp halvtime da Anton Salétros plukket opp en håpløs klarering av Morten Konradsen og effektivt ordnet 1-0.

Sarpsborg-jubel etter scoringen til Ibrahima Koné. Foto: Christoffer Andersen / NTB

Det så da også ut til at det skulle bli pauseresultatet, men etter 45 minutter fant den samme Konradsen en umarkert Erik Botheim, som kunne stange inn 1-1 like før hvilen.

Men hjemmelaget kjempet seg tilbake.

Lekkert angrep

2-1 kom etter et lekkert angrep av Ibrahima Koné og Jonathan Lindseth. Duoen kombinerte fint seg mellom før en rask Koné løp fra Glimt-forsvaret og avsluttet alene med keeper.

Men kampen var ikke over med det. Fem minutter før slutt headet Marius Høibråten inn utligningen og sørget for at det ble 2-2 og poengdeling i oppgjøret.

Etter 14 kamper er Glimt tabelltoer med 25 poeng. Med én kamp mer spilt er det fire poeng opp til Molde. Sarpsborg ligger på 12.-plass med 13 poeng på tolv kamper.

– Når vi leder to ganger, er det skuffende at vi ikke vinner. Men Glimt er et godt lag, sier Sarpsborgs Jonathan Lindseth.