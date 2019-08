– Jeg har alltid synes at det å vinke til tribunen på oppløpssiden er i overkant nonchalant. Det skal man være litt forsiktig med. Skjer det et lite uhell, ser det bare dumt ut. Jeg syns at man skal vente med å juble til man kommer i mål. Det skal vi ta en liten prat om etterpå, sier Gjert Ingebrigtsen til NRK.

For etter en rolig åpning på 1500-meteren på hjemmebane, satte Jakob opp farten på den siste runden. Konkurrentene klarte ikke henge med på tempoet, og da det var igjen 100 meter, begynte Ingebrigtsen å vinke til publikummet i regnværet i Sandnes.

Jakob er ikke helt enig med farens dom over feiringen.

– I hvert fall nå føler jeg det er lov. Det er mest sannsynlig folk som har sett oss trene her. Og så møter de opp, og støtter oss på den måten de gjør, da er det gøy å lage litt ekstra show, sier han.

FEIRING: Jakob Ingebrigtsen hadde god tid å feire seieren på 1500 meter. Nummer to, Paulo Rosario fra Portugal kom i mål nesten to sekunder bak. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

– Jeg har stor respekt for de andre løperne

– Han er redd du skal bli litt nonchalant?

– Det er ikke det. Jeg har stor respekt for de andre løperne, svarer Jakob Ingebrigtsen, som ikke tar refsen særlig tungt.

– Det har ikke han noe med. Og jeg tror han skjønner at det er gøy å vise glede i en sånn situasjon.

NRKs friidrettsekspert holder med Jakobs synspunkt.

– Dette er anledningen for å leke og kose seg, mener Vebjørn Rodal.

Gjert Ingebrigtsen forteller til NRK at han skal vise sønnen en video av Steve Ovett, som mistet seieren på 5000 meter under OL i London i 1980 fordi han feiret med 100 meter igjen av løpet.

– Vi skal i hvert fall begrense det. Vi kan ikke bruke de siste 150-meterne til å vinke. Vi skal konsentrere oss om å komme til mål. Men jeg tror Jakob hadde såpass god kontroll og jeg kan se at han ville juble her, men man må drøye de anledningene til det passer, påpeker faren.

Ikke første gang

Det er ikke første gang denne sesongen at trenerfaren reagerer på en av Jakobs avslutninger. I Diamond League-stevnet i Lausanne mente Gjert at norgesrekorden kan ha røket fordi han snudde seg før mål.

– Det var jo bare en teori. Jeg sitter med fasiten og det var ikke fordi jeg ville stoppe opp, mener yngstebror Ingebrigtsen, som vant på tiden 3:43,43.

– Jeg setter utrolig pris på alle som stiller opp, sier han etter å ha tatt en seiersrunde på stadion.

– Det kjennes overraskende bra ut. Jeg satser på at jeg klarer å ta vare på formen videre og toppe den mot VM, sier 18-åringen.

VM i friidrett arrangeres i Doha mellom 27. september og 6. oktober.

Filip overlegen

VANT KLART: Filip Ingebrigtsen. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Tidligere på ettermiddagen vant storebror Filip overlegent på 5000 meter. Han vant på tiden 13:37,09. Det skilte hele 16 sekunder ned til Aras Kaya fra Tyrkia, som ble nummer to.

– Foreløpig er det sånn som det skal være. Begge guttene har gjort jobben sin, sier Gjert Ingebrigtsen.