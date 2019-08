Botheim-trippel då RBK vann

Erik Botheim scora tre gonger i Rosenborgs 5-2-siger over Tromsø. Gustav Valsvik og Gjermund Åsen scora dei to andre for RBK, Robert Taylor og Morten Gamst Pedersen netta for Tromsø.

RBK sparte fleire nøkkelspelarar framfor returoppgjeret i meisterliga-kvaliken mot Maribor tysdag.