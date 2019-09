Gjert advarer mot forventningene: – Vi kan ingenting om hva dette går i

Jakob Ingebrigtsens bestetid på 5000 meter i år er nemlig 13.02,03. Storebror Filip har 13.11,75.

– Begge har tatt stort sprang

Bare i år har fem av utøverne i det 15 mann store finalefeltet bedre – og enkelte mye bedre – tid på distansen enn de norske. For eksempel etioperen Telahun Haile Bekele med sine 12.52,98 satt i Roma i juni.

Ellers Selemon Barega fra samme land med 12.53,04. Det er snaue ti sekunder bedre enn Jakob Ingebrigtsen i år.

– Jeg har jo slått de to i U20-VM, men begge to har gjort et stort sprang siden, så det kommer til å bli spennende. Men jeg løper alltid for å vinne, sa Jakob Ingebrigtsen før helgen.

– Vet ikke hva det går i

På spørsmål om hva Filip og Jakob kan få til i finalen, sier trenerpappa Gjert Ingebrigtsen at de to «helt avgjort er i stand til å kjempe om de øverste plassene».

– Men det her har vi ingen erfaring fra. 1500 meter har vi gjort i mange år. 5000 meter har vi ikke vært borte i på dette nivået. Det her er en ny erfaring for oss, men ut i fra styrkeforholdet nå, bør de være kvalifisert for en topp fem-plassering, sier han.

Hen mener at når man først «er der oppe», det vil si blant de fem beste, så bør man også lukte på medalje. Men han er også snar med å understreke at hvis medaljene glipper, så er finalen en fin erfaring å ha med seg videre.

– Vi er ikke ferdig utdannet. Som Henrik sa for noen år siden, vi kan ingenting om 5000 meter trening, vi kan ingenting om hva dette går i. Vi har jobbet i alle år med 1500 meter. Nå prøver vi oss og ser hva vi kan få til på 5000. Dette er første virkelige test på dette nivået, så får vi se. Klarer vi det ikke denne gangen så kommer det flere muligheter.

Må håpe på rolig tempo

NRK-ekspert Vebjørn Rodal mener likevel det begynner å bli ganske realistisk å tro på Ingebrigtsen-medalje.

– Det er riktig at det er noen som har bedre tider enn både Jakob og Filip, men så har ikke de to forsøkt å løpe en 5000 meter i et godt felt når de har vært i god form. De har begge litt å gå på når det gjelder sine personlige rekorder.

– Det kommer nok heller ikke til å gå kjempefort fra første meter. Jo lenger det går rolig her, jo mer gagner det nok både Jakob og Filip som tross alt har med seg litt hurtighet og avslutteregenskaper fra 1500 meterløpingen sin.

Enkelt gjennom forsøket

Hva eldstebror Henrik Ingebrigtsen faktisk kan få til mandag klokken 20:20 i Doha er høyst usikkert.

Veteranen har vært herjet av skader gjennom sesongen og uttalte etter forsøksheatet fredag at det var en seier bare å komme til finalen. Han gikk videre på tid og ikke blant de fem beste.

Men de to yngre brødrene feide enkelt gjennom sine forsøk og havnet begge godt innenfor kravet om å bli topp fem på resultatlistene. De så forholdsvis uanstrengte ut der de kontrollerte seg til finalen, riktignok med en stor dose dramatikk for Jakob Ingebrigtsen i etterkant av løpet.

– Jakob har vært utpekt som den sterkeste. Er Filip like sterk etter det vi så i forsøket?

– Ja, det vil jeg si, sier Gjert Ingebrigtsen.

– Jeg vil jevnstille de to alt etter utfallet og hvordan løpet utvikler seg. Filip har sin styrke hvis det blir veldig slow og går maks fart de siste 300, da vil jeg holde Filip som en liten favoritt. Går det fort de siste 1500-2000 vil jeg kanskje holde en liten knapp på Jakob. Det er litt om dagsform og hvordan ting er.

– Kan løpe sitt livs løp

Uansett er det nivåmessig et stort sprang mellom forsøk og finale. Ingebrigtsen-brødrene møter altså flere utøvere med personlige bestetider godt under tretten blank når de løper finale i kveld.

Så langt har ingen norsk utøver vært under den «magiske 13-grensen».

– De virker veldig godt forberedt. At de kan løpe sitt livs løp på 5000 meter, det tror jeg de er i stand til. Det er ikke sikkert de er nødt til å løpe på 13.02, som er persen til Jakob, for å ta medalje, sier Rodal, og fortsetter:

– Jeg forventer en moderat åpning og en sterk siste 1000 meter. Barega har sterk avslutning når han er i form, det samme har Paul Chelimo, kommenterer han.