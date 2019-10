Frykter hevnaksjon: LSK øker sikkerheten før hatkampen

– Kippe legger opp

Romerikes Blad melder at Lillestrøm-profilen Frode Kippe legger opp etter 20 sesonger i klubben. Forsvarsveteranen skal nå inn i trenerteamet til LSK, som toppspillerutvikler, skriver avisen. Klubben holder pressekonferanse klokken 13.00. Kippe har spilt 440 kamper for Lillestrøm, men denne sesongen har han bare vært på banen i 15 seriekamper.

– Jeg har vært gammel i ti år og alt har sin slutt. Jeg har hatt et ønske om å spille fotball så lenge som mulig, og føler for så vidt at jeg har fått gjort det. Følte alt lå til rette for at dette var tiden for å sette punktum. Jeg ser tilbake på en utrolig fantastisk tid, både her og da jeg var i England, sier Kippe til NRK.

– Jeg har ikke gjort annet enn å spille fotball i voksenalder, nå skal jeg gå over i en ny rolle fra neste år, som toppspillerutvikler. Der skal jeg få lov til å følge opp unggutta, vi har veldig mange spennende unggutter fra 16 til 21 år, som jeg skal ta ekstra vare på. Jeg tror det blir viktig for klubben og ha egne talenter som tar steget opp, der har ikke Lillestrøm vært gode nok og jeg skal prøve å hjelpe dem med det i årene som kommer.