Frustrert Riiber etter hoppingen: – Jeg overkoker

Lukas Greiderer og Johannes Lamparter har over halvminuttet forsprang til det norske laget før langrennet seinere i dag, som går på NRK1 fra klokka 15 i dag.

I prøveomgangen var Jarl Magnus Riiber overlegent best, og måtte bare kontrollere ned for å ikke hoppe ut av bakken. Dermed ble det veldig frustrerende for Riiber da han bare hoppet 130,5 meter i sitt hopp.

– Det er skuffende. Det er veldig frustrerende at jeg overkoker litt i lagkonkurransene her, sier en selvkritisk Riiber til NRK.

Jarl Magnus Riiber smilte før han satte utfor, men slo skia i bakken og var ordentlig skuffet etter å ha kommet ned på sletta.

– Jeg er overlegen i prøveomgangen og da leverer jeg bare et ok hopp. Jeg skulle bare opp og gjøre det samme, men enkelte ganger er det ikke så lett, sier kombinertstjernen.

NRKs kombinertekspert, Fred Børre Lundberg, mener det er naturlig at Riiber er hard i kritikken av egne prestasjoner.

– Han har møtt litt motgang, men det gjør jo alle i løpet av en lang karriere. Hvis vi kan si at det å møte motgang likevel har betydd sju førsteplasser, tre andreplasser og to VM-gull og et VM-sølv til nå. Han stiller tøffe krav til seg selv og da er det ikke gøy å ikke få det til som han vil, sier Lundberg.

Godt hopp av Andersen

Espen Andersen ble valgt foran Jens Lurås Oftebro som makker til Riiber. Oftebro tok bronse i liten bakke, men ikke har fått det til i den store. Likevel var det bare en plass som skilte de to i den individuelle konkurransen med stor bakke, hvor de ble nummer åtte og ni.

Andersen viste seg oppgaven verdig i sitt hopp. Lommedølen landet på 133,5 meter og med det svarte han godt på de lange hoppene til Akito Watabe og Johannes Lamparter.

Espen Andersen ble valgt foran Jens Lurås Oftebro og leverte et solid hopp. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Det var gøy. Jeg hadde en oppgave, det var å få opp høyreskien fra hoppkanten. Da det gikk, var det bare å flyte. Det var en lettelse, sa en meget fornøyd Espen Andersen til NRK.

– Lamparter slår meg, men han slo meg med mer i konkurransen torsdag, så dette er veldig bra. Jeg har troa. Jarl og jeg var klare på at vi skulle satse alt i dag. Vi går for gull, så får det bære eller briste, sier Andersen.

Østerrike favoritter

Norge har 34 sekunder opp til ledende Japan, og 32 sekunder til Østerrike. Greiderer og Lamparter på det østerrikske laget blir trolig Norges tøffeste oppgave om det skal bli gull.

– Hvis du tar torsdagens individuelle renn, så gikk Greiderer og Andersen nøyaktig like fort og det samme med Lamparter og Riiber, så det blir tøft å hente det halvminuttet, men det er en ny dag i dag, sier Lundberg.

Riiber er klar på at han skal være langt bedre i dagens langrennskonkurranse enn på torsdag.

– Takket være Andersen sitt hopp er vi med i tetkampen. Det er tre sekunder per runde så er vi i gullkampen. Jeg håper vi har dagen og jeg føler meg pigg og klar til å gå mine etapper. Nå må jeg bare skjerpe meg og gjøre opp for feilene mine fra bakken, sier Riiber.

Norge må dermed finne et halvt minutt i langrennstid over de 15 kilometerne utøverne skal gå, fordelt på 10 etapper.

– De hadde en litt liknende situasjon i Lahti tidligere i vinter, hvor de startet rundt 20 sekunder bak Tyskland. Da brøt de det ned langrennet før start, ved at de to et halvt sekund i hver sving og et sekund i hver veksling så ville de være opp. Jeg tror de vil gjøre noe liknende i dag og angripe langrennet på en tilsvarende måte, sier Lundberg.

Tyskland er regjerende mestere fra Seefeld for to år siden. De stiller med samme lag som tok gull da, Fabian Riessle og Eric Frenzel, men Riessle skuffet stort i bakken og er 38 sekunder bak Norge etter hoppdelen