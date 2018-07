Frankrike verdensmester etter målfest

Se Lloris gjøre en gedigen tabbe Se Lloris gjøre en gedigen tabbe 0:15

Frankrike tar ledelsen etter selvmål 0:16

Ivan Perišić dunker inn utligningen for Kroatia 0:21

Frankrike roper på hands 0:09

Dommeren dømmer straffe etter videodømming 0:12

Frankrike tar tilbake ledelsen etter straffe 0:15

Sjanse Kroatia 0:08

Pogba sender Frankrike opp i 3-1! 0:20

Mbappé dunker inn Frankrikes fjerde mål! 0:18

Finalen inneholdt det aller meste, og ikke minst scoringer. Flere enn i noen VM-finale siden England slo Vest Tyskland 4-2 i 1966. Og siden den ble avgjort i ekstraomganger må man helt tilbake til 1958 før det har vært scoret flere i ordinær tid.

– En finale vi kommer til å huske. Ikke bare for de seks målene, men for mye annet og, sa NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith.

Kroatia kom klart best i gang, og truet det franske målet ved flere anledninger det første kvarteret. Likevel var det «Les Bleus» som scoret først.

Scoringen var nesten en blåkopi av den første mot Uruguay i kvartfinalen, et innoverskrudd frispark fra Antoine Griezmann i retning Raphael Varane. Forskjellen fra da var at Mario Mandžukić rakk imellom, men dessverre for Kroatia ikke til annet enn å stusse ballen i eget nett.

VAR-diskusjon

Som de har gjort i alle utslagskampene slo Kroatia tilbake, og det med en utsøkt scoring. Kaoset i 16-meteren endte med at Domagoj Vida la igjen til Ivan Perišić som med et praktfullt medtak og like flott skudd utlignet etter 28 minutter.

Samme mann var uheldig da Matuidis heading gikk i armen hans seks minutter, og etter store franske protester tok dommer Néstor Pitana hjelp av VAR før han til slutt bestemte seg for å peke på straffemerket. En avgjørelse som umiddelbart skapte diskusjon langt utover banen.

– Alle som har greie på fotball ser at det ikke er straffe, sa NRK-kommentator Egil Olsen.

Billig eller ikke, det brydde ikke Griezmann seg om da han iskaldt ventet ut Danijel Subašić og trillet ballen til venstre etter at Kroatias keeper hadde kastet seg andre veien.

LEDELSE: Antoine Griezmann sendte Frankrike opp i 2-1 på en omdiskutert straffe. Foto: Adrian Dennis / AFP

– Finale for historiebøkene

Dermed gikk Frankrike til pause med ledelse etter en innholdsrik omgang som også var målrik til finale å være.

– Hva i all verden er det som skjer? Deilig med en finale som leverer med en gang. Den har rommet nesten alt, det nærmer seg en finale for historiebøkene, sa Aleksander Schau i studio på Kontraskjæret mens Lise Klaveness og John Carew var enig i at Kroatia hadde imponert mest, men var uheldige.

Andreomgangen fortsatte i samme spor, med Kroatia som det førende laget i jakten på utligning. Det gav også rom for kontringssterke franskmann, og etter 52 minutter var Kylian Mbappé svært nær å øke ledelsen da han parkerte Vida og kom alene med Subašić. En god benparade holdt imidlertid kroatene inne i kampen.

Få minutter senere, rett før snaue timen var gått lot ikke Paul Pogba sjansen gå fra seg da han fikk returen fra sitt eget skudd på 16-meterstreken. Skuddet med høyrefoten gikk i en forsvarer, det neste med den venstre endte i nettmaskene.

Kroatia nekter å gi opp, men maktet ikke å skape store trusler. Og det tok ikke mer enn fem minutter før kampen var avgjort. Kylian Mbappé fikk akkurat den tiden og plassen han trengte for å hamre ballen i hjørnet fra 20 meter.

– Frankrike cruiser dette inn, var Andreas Stabrun Smith og Egil Olsen enig om.

Megatabbe

Fire minutter så det ut som Frankrike-keeper Hugo Lloris gjorde sitt beste for at så ikke skulle skje, for måten han skjenket Mandžukić ballen og med det reduseringen var av det sjeldne slaget.

– Det må¨være den største tabben i en VM-finale noensinne. Det går Karius fra Champions League-finalen en høy gang, mente Stabrun Smith.

Om franskmennene ble nervøse skjulte de det godt, for Didier Deschamps` menn holdt roen, og kontrollerte det inn uten at Kroatia klarte å skape de store sjansene.

Dermed er Frankrike verdensmester i fotball for andre gang.