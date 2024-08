Forlater Viking til fordel for eliteserierival

Khelif bærer Algeries flagg under avslutningsseremonien

Den olympiske mesteren Imane Khelif skal bære det algeriske flagget under søndagens avslutningsseremoni i Paris-OL.

Det skriver nyhetsbyrået Ritzau.

Avslutningsseremonien i Paris starter klokken 21.00 og sendes direkte på NRK1.

Bokseren Khelif tok gull i 66-kilosklassen i OL. Debatten har imidlertid rast etter at italienske Angela Carini ga opp kampen mot Khelif i den innledende runden etter 46 sekunder og avviste hennes forsøk på å takke for kampen. Det ble pekt på at Khelif ble diskvalifisert fra VM i fjor etter en kjønnstest.

Saken fikk enorm oppmerksomhet i medier verden over, og Khelif er blitt utsatt for det hun kaller en bølge av hat. Hun har i et intervju bedt om slutt på mobbingen. Også taiwanske Lin Yu-Ting ble disket fra VM, men deltok i OL. Også hun tok gull. (NTB)