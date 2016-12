Forbyr heksekunst i fotball etter kaoskamp

Årsaken er oppgjøret mellom Mukura Victory og Rayon Sports 16. desember, som utartet til å bli en kaoskamp av de sjeldne. Hjemmelaget Mukura tok ledelsen tidlig, men like før pause oppsto det fullt kaos på Stade Huye, som ligger i byen Butare sør i Rwanda.

Etter at bortelaget Moussa Camara hadde stanget ballen i stolpen mente han noe var galt med målet bak hjemmelagets keeper, André Mazimaka. Camara stormet bort til den ene stolperoten og TV-bildene viser at han forsøker å dra bort en liten gjenstand fra gresset.

– Før kampen gikk keeperen bort til stolpene og plantet noe i gresset. Vi så ikke helt hva det var, men Camara så at han gravde ned noe. Han trodde det var et problem, og prøvde å fjerne det, sier Jeffrey Asiimwe, journalist i Rwanda-avisen The New Times, til NRK.

SKANDALE: Det ble skandalescener etter at Moussa Camara dro vekk noe fra stolpen. Foto: Azam TV / Skjermdump

Ballgutt jaget vekk av linjemannen

Motspillerne, særlig keeper Mazimaka, reagerte voldsomt på Camaras handling, og løp etter ham. Spissen ilte bort til benken og leverte fra seg gjenstanden, men hendelsen førte til et voldsomt spetakkel både på og utenfor banen. Også på tribunen var det full fyr i teltet.

Det eskalerte kraftig like etter, da nettopp Camara stanget inn 1-1-målet, kun minutter etter at han fjernet noe fra stolperoten. Flere medier, blant annet Mirror, omtaler dette som et ritual.

Det var også dramatikk også tidligere i kampen, da keeper Mazimaka lå nede med skade. En Rayon-spiller kastet en gjenstand bort fra stolperoten, og en av ballguttene plukket den opp. Han ble senere jaget vekk fra banen av linjedommeren(!)

Se video av hendelsen YouTube-videoen under!

Nye regler

Insidensen på Stade Huye har fått fotballforbundet i Rwanda til å reagere. Dersom noen lag nå er involvert i heksekunst blir det bøter, melder Daily Mirror.

Spillere som tar i bruk heksekraft straffes med en bot på 100 000 Rwanda Franc

Lag som er involvert i heksekunst vil miste tre poeng og bøtelegges med 2,9 millioner Rwanda Franc

Forbundet sier til NRK at vold er årsaken – ikke heksekunst slik flere medier har skrevet de siste dagene.

– Det er helt tatt ut av kontekst. Dette handler ikke om heksekunst, det handler om voldelig oppførsel. Vi må forsikre oss om at vi ikke får slike kaoskamper, og derfor har vi innført regler, sier Bonnie Mugabe, mediesjef i det rwandiske fotballforbundet, til NRK.

Han understreker tydelig at de ikke tror på heksekunst, men går med på at reglene også omfatter heksekunst. Det skal ha vært opptøyene til bråket på Stade Huye for to uker siden.

– Reglene er ment for å straffe folk som kan forstyrre og skade fotballen. Ting som lager kaos i idretten, sier Mugabe.

Kampen mellom Mukura Victory og Rayon Sports endte for øvrig 1–1.