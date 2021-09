Flere eliteserielag i trøbbel i cupen: Lei smell for Kristiansund

– Dette er en av tidenes kamper. Vi møter et formsterkt lag og vinner fortjent. Den største kampen i klubbens historie, sier KFUM-trener Jørgen Isnes til NRK etter kampen.

– Veldig skuffende. Å komme langt i cupen var en av målsettingene år, sier en svært deppa Christian Michelsen, trener for Kristiansund.

TRENER: Jørgen Isnes trener KFUM. Foto: Annika Byrde / NTB

Kristiansund ligger på tredjeplass i eliteserien, og skal på papiret være et langt bedre lag enn KFUM, som til daglig spiller i 1.-divisjon.

Det så ikke sånn ut da Remi-André Svindland sendte hjemmelaget i ledelsen på Ekeberg.

Kristiansund slo tilbake to minutter senere da Torgil Øwre Gjertsen utlignet på et skudd som gikk via et KFUM-ben på vei mot mål.

Njie i storform

1-1 holdt seg til pause, men etter hvilen tok KFUMs kantspiller Bilal Njie på seg finteskoene. Først skaffet han en straffe som Alagie Sanyang satte i mål, før han serverte kampens høydepunkt etter 67 minutter.

Fra 20 meter lobbet han ballen elegant over keeper og i mål til vill jubel fra publikum.

– Når jeg får den er det bare å skyte. Jeg har øvd på å gjøre det på den måten, og det smakte veldig godt, sier Njie.

GOD: Bilal Njie var i storform mot KBK onsdag. Foto: Annika Byrde / NTB

Njie har tidligere vært i Vålerenga og Odd, men har slitt mye med skader. Før denne sesongen gikk han til KFUM for å få fart på karrieren, og i 2. omgang viste han virkelig at han holder nivået.

Kantspilleren var også nest sist på KFUMs første mål, og sto dermed for ett mål og én målgivende og skaffet straffe.

– Etter et tøft år med mye skader og sånt var det veldig deilig, sier Njie.

Dette var kun hans tredje kamp fra start denne sesongen. Et vondt kne har hindret ham i å starter flere.

– Han ga oss trøbbel i dag, sier KBK-trener Christian Michelsen.

Flere eliteserielag i trøbbel

Også Lillestrøm fikk de tøft i cupen. I kampen mot Grorud lå de lenge under 1-2, men like før slutt sørget en scoring av Vetle Dragsnes for 2-2 og ekstraomganger. Der sørget Thomas Lehne Olsen for 3-2 og borteseier.

