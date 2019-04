Jörgen Brink legger opp

Langrennsveteranen Jörgen Brink (45) har bestemt seg for å legge opp. Det opplyser svensken på Instagram.

Brink vil nok for alltid bli best husket for kollapsen på stafetten i VM i 2003.

Siden 2010 har han satset på langløp, og han vant Vasaloppet tre år på rad fra 2010 til 2012.