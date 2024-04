Filip og Astrid Mangen Ingebrigtsen venter sitt andre barn

Astrid Mangen Ingebrigtsen, kona til Filip Ingebrigtsen, er gravid. Paret har fra før ett barn sammen.

«Lillebror», skriver hun under et bilde på Instagram. De fikk datteren Ellie i februar 2020.

Nyheten kommer ikke lenge etter at Filips lillebror Jakob Ingebrigtsen annonserte at han skal bli far til sitt første barn.

Løpebrødrene fortsetter satsingen denne sesongen, med EM i Roma og OL i Paris som sommerens to store høydepunkt.