Takket være scoringer fra Rashford, James og Fernandes tok Solskjærs mannskap tre poeng søndag kveld. Etter hans mål og målgivende har ingen spiller produsert så mange mål og målgivende pasninger i Premier League som Bruno Fernandes har gjort.

Han står med 25 målinvolveringer, én mer enn Harry Kane. Han er også den tredje spilleren til å nå over tosifret antall målinvolvering i de fem største ligaene.

– For en poengplukking denne mannen her driver på med. Det er jo helt sykt hva han rasker til seg av målpoeng. Assist og scoringer, sa Erik Thorstvedt fra TV 2s studio etter kampen.

– Han har vært fantastisk. Med den statistikken, målene hans og assistene, sa Roy Keane, som var gjest hos TV 2.

SPESIALIST: Bruno Fernandes har satt til sammen 11 straffer for Manchester United. Foto: OLI SCARFF / AFP

Kun tre spillere har klart å nå over ti målgivende og mål i samme Premier League-sesong for Manchester United før Bruno Fernandes. Spillerne som har klart det før portugiseren er Wayne Rooney, Eric Cantona og Dwight Yorke.

Totalt denne sesongen har Fernandes 35 målpoeng i alle turneringer.

En som ikke har vært i form for United denne sesongen er Anthony Martial. Den franske spissen har scoret fire mål for Solskjærs lag, og på et spørsmål etter kampen om hvilken spiller United burde hente kom Keane med en klar melding til sin tidligere lagkamerat Solskjær.

– Haaland ville ikke vært dårlig. Jeg syns de burde kjøpe en spiss. Jeg vet ikke hva som skjer med Cavanis kontrakt til sommeren, svarte Keane, før han la til at Mbappé ville vært en god signering.

– Men hvis jeg skulle velge én vil jeg gå for Haaland.

ØNSKER HAALAND: Roy Keane mener Haaland er drømmesigneringen for United. Foto: Ed Sykes / Reuters

– Han er en stor, sterk spiss som kan gjøre ting på egen hånd. Han kan kombinere med andre og statistikken hans er fantastisk, la Keane til.

Kritisk til United før pause

Før kampen lå Solskjærs mannskap på 3.-plass, tre poeng bak Leicester og 13 poeng bak Manchester City. Med tre poeng tok de seg opp på 2.-plass, foran Leicester på målforskjell.

Det så imidlertid lenge ut til å bli en skuffende dag på jobben for Solskjærs mannskap. De slet med å skape sjanser, og tidligere United-spiller Keane var ikke nådig i pausen.

– Det er et mentalt problem. Ikke gi Newcastle håp. Det er neste barnefotball-opplegg. Dette United-laget er ikke gode nok til å ta slike sjanser, sa han etter å ha sett forsvarsspillerne og keeper prøve å spille seg ut av eget forsvar.

Solskjær selv var også litt kritisk til hvordan laget så ut før pause.

– Vi måtte øke tempo litt, i hvert fall i siste tredjedel. Det er vanskelig etter sene bortekamper i Europa, sa han etter kampen.

Av spillerne som startet søndag var seks i startoppstillingen mot Real Sociedad på torsdag.

Syvende straffescoring for Fernandes

Like før kampuret rundet 30 minutter satte Rashford på turboen, dro seg inn fra venstrekanten og smalt ballen i korthjørnet til Darlow i Newcastle-buret. Det skjedde etter svært sjansefattig inngang på kampen.

SCORET: Daniel James. Foto: Stu Forster / AP

Ikke lenge etterpå satte bortelaget inn et lite press. De ble belønnet da Saint-Maximin dundret inn utligningen via de Gea. På det tidspunktet hadde Newcastle skapt noen gode sjanser, og fortjente utligningen.

Etter pause fortsatte kampen i samme spor. Ingen av lagene skapte noen store sjanser, men plutselig dukket Matic opp. Han slo inn fra venstrekanten, Bruno Fernandes fikk en tå på ballen, og Daniel James fikk god tid til å smelle kula i nettet fra kort hold.

Etter 73 minutter dømte Paul Tierny straffe til Manchester United. Det ble på kaldt vis ekspedert i mål av Bruno Fernandes. Det var hans syvende straffemål for sesongen.

3-1 ble også sluttresultatet i en ellers sjansefattig kamp.