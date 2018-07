– Det er sterkt av Anderson, og selvfølgelig er det overraskende at Federer taper på sitt favorittunderlag etter å ha ledet 2-0, sier Christian Ruud før han legger til:

– Men det viser bare at han er et menneske.

Roger Federer kunne slå sin egen rekord i strake settseirer i Wimbledon, men Kevin Anderson hindret det. Han sendte like godt sveitseren ut av turneringen.

Federer vant de to første settene og hadde matchball på 5-4 og 40-30 i det tredje, men så vendte sørafrikaneren kampen som utviklet seg til et drama av de sjeldne. Til sist kunne Anderson juble for seier 2-6, 6-7 (5-7), 7-5, 6-4, 13-11 etter fire timer og 13 minutter.

– Vil alltid huske dette

Dermed var Federers drøm om en niende Wimbledon-tittel knust .

– Jeg vet ikke hva jeg skal si. På stillingen 0-2 prøvde jeg bare å fortsette å kjempe. Jeg gjorde en god jobb. Å slå Federer her er noe jeg alltid vil huske, sa Anderson.

Kevin Anderson slo til med et imponerende comeback og sendte storfavoritt Roger Federer ut av Wimbledon-turneringen. Foto: Andrew Boyers / Reuters

Tidenes beste mannlige norske tenisspiller, som på sitt beste var rangert som nummer 39 i verden, lar seg imponere av Kevin Anderson og vil ikke undervurdere effekten av selvtilliten en bragd som dette kan gi.

– Anderson er god, en vanvittig bra server, og nå går han nok hjem og føler at han kan vinne hele greia, sier Ruud.

Federer spilte for første gang siden 2015 en kamp i Wimbledon-turneringen på en annen bane enn centercourten, og det ble ingen suksess for ham.

Novak Djokovic klaget til arrangøren over at han måtte spille tre av sine fire første kamper utenfor centercourten, og det førte til at Federer måtte vike onsdag.

Djokovic sikret semifinale

Djokovic utnyttet muligheten og tok seg til Wimbledon-semifinale for åttende gang med seier i fire sett over Kei Nishikori. Serberen, som har vunnet Wimbledon ved tre anledninger, har slitt med skader det siste året. Nå er han tilbake, og han vant 6-3, 3-6, 6-2, 6-2.

Han er i en Grand Slam-semifinale for første gang på over to år og møter enten Rafael Nadal eller Juan Martin del Potro. Anderson møter Milos Raonic eller John Isner.

– Djokovic ser farlig ut, og etter skadeproblemene er han helt sikkert sugen på å komme tilbake i toppen. Og så ville jeg sett opp for Nadal, selv om det er lenge siden han har prestert godt på gress.