Klæbo parkert med ni minutter: – Har han gått seg vill?

– Det er ræva!

Det var alt Johannes Høsflot Klæbo hadde å si til norsk og internasjonal presse etter at han var blitt utklasset på 30-kilometeren med skibytte i OL.

Da hadde han allerede gått forbi det som var av journalister. Han svarte ikke på et eneste spørsmål.

Her går Klæbo forbi pressekorpset Du trenger javascript for å se video.

– Det er ikke det scenarioet Klæbo hadde sett for seg på åpningsdistansen av OL, konkluderer NRKs ekspert, Fredrik Aukland.

Til slutt var Klæbo over ni minutter bak vinneren, etter å ha gitt opp de siste 15 kilometerne. Det som skulle bli en norsk jubeldistanse ble isteden en parademarsj for Aleksandr Bolsjunov.

– Jeg er slått i bakken

Allerede etter halve distansen, da løperne tok på seg skøyteskiene, lå Klæbo så mye som ett minutt og 40 sekunder bak Iivo Niskanen som ledet.

Vondt ble bare verre og verre etter hvert som løpet utviklet seg. De to første kilometerne av skøytedelen tapte Klæbo et halvt minutt. Til slutt ga gullfavoritten opp og endte over ni minutter bak Bolsjunov.

SKUFFET: Johannes Høsflot Klæbo hadde ikke mye å si etter 40.plassen i første OL-renn. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Hvor er Johannes Høsflot Klæbo? Har han gått seg vill oppi åsen der? spøkte NRKs ekspert, Torgeir Bjørn. før målgangen.

Litt mer seriøst la han til:

– Det behøver ikke å bety all verden. Det er selvfølgelig en stor nedtur å ikke kjempe om gullet, men når han første skjønner det er det bare å roe ned. Han bare roer ned, han puster nesten ikke nå, han har begynt å tenke på sprinten på tirsdag. Om det ikke har skjedd noe spesielt, er han den store favoritten da.

I TV Norge sitt studio satt Martin Johnsrud Sundby og skjønte knapt hva han så:

– Jeg er slått i bakken av resultatet, sier Sundby.

– Jeg hadde ikke trodd at det skulle bli så langt opp for oss. Vi må bare erkjenne at Russland slo knockout på oss i dag, sier Sundby.

FALT OG VANT: Aleksandr Bolsjunov falt tidlig på klassiskdelen, men var likevel fullstendig overlegen i OL-åpningen. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

Den norske landslagstreneren, Eirik Myhr Nossum, mener løpet til Bolsjunov var et av de råeste han har sett. Samtidig legger han ikke skjul på at Norge hadde ambisjoner om medalje.

– Mulig jeg er historieløs, men jeg kan ikke huske å ha sett slike avstander noen gang. Det er tre tykker som er bedre enn oss i dag, sånn er det bare. Vi skulle helst vært nærmere medaljer, og ikke minst kjempet om dem, sier Nossum.

Var usikker før start

Allerede før distansen hadde Klæbo delt bekymringer med sine støttespillere.

– Han følte nærmest det var ingen nedoverbakker, bare motbakker, sa Kåre Høsflot på TV Norge før søndagens OL-tremil.

Han refererte til rapporten barnebarnet Johannes Høsflot Klæbo hadde avgitt fra Kina dagen før.

OL-favoritten hadde med andre ord stor respekt for løypa. 1800 meters høyde, lange motbakker og tregt føre hadde gitt ham noe å tenke på.

– Et OL-spøkelse som henger over meg

Generelt gikk det ikke veien for de norske løperne. Da de tok på seg skøyteskiene etter 15 kilometer var beste nordmann 40 sekunder bak lederen. Da hadde allerede Sjur Røthe brutt løpet.

BRØT: Sjur Røthe stod av etter rundt 10 kilometer. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Jeg hadde ikke sett for meg at jeg skulle bli utslått for skibytte. Jeg har det fint, men det er klart jeg har ofret mye for å komme hit. Så kommer jeg hit og er ekstremt dårlig, det er skuffende, sier Røthe til NRK.

Røthe gikk sitt andre OL-løp i karrieren, men kroppen fungerte ikke.

– Det ble ikke som jeg hadde tenkte. Det er et lite sånn OL-spøkelse som henger over meg. Det er veldig kjedelig, jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er 100 % meg i dag. Jeg har ekstremt bra ski, sier Røthe.

Beste nordmann ble Hans Christer Holund. Han endte på fjerdeplass, over to og et halvt minutt bak Bolsjunov.

– Jeg holdt på å svime av etter fire runder. Jeg var helt pinne stiv. Jeg fikk ikke i meg luft. Da var jeg ikke meg selv på skøytinga, jeg hadde ikke noe å gå med, sier Holund til TV Norge.